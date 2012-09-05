به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی هادوی تهرانی ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمن های اسلامی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که در دانشگاه قم برگزار شد با بیان اینکه مردم علاقمند به دانستن مصارف مالیات پرداختی دارند افزود: باید برای مردم زمینه های مصرف مالیات شفاف سازی بشود.



وی با بیان اینکه اسلام، نظامی جامع در حوزه اقتصاد ارائه می کند گفت: هدف اسلام عدالت اقتصادی است که بر دو عنصر ریشه کنی و رفع فقر و تعدیل ثروت استوار است.



عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) اضافه کرد: اسلام تفاوت بهره مندی از مواهب اقتصادی و امکانات مالی را می‌پذیرد اما به دنبال این است که فاصله بین اقشار فقیر و غنی فاصله ای قابل تحمل باشد و به شیوه هایی این فاصله را کنترل کند.



مالیات یکی از نهادهای نظام اقتصادی اسلام



آیت الله هادوی تهرانی از مالیات به عنوان یکی از نهادهای نظام اقتصادی اسلام یاد کرد و بیان داشت: مالیات در سیستم های غیر اسلامی نیز وجود دارد اما آنچه بین نظام های اقتصادی تفاوت ایجاد می کند هدف مالیات است.



وی بر نهادینه کردن مالیات به عنوان فرهنگی دینی بین مردم تاکید کرد و عنوان داشت: انسان های متدین با رغبت و اشتیاق وجوهات شرعی را با نهایت دقت می پردازند و آن را وظیفه ای دینی می دانند اما همین افراد بعضا با شگردهای قانونی و غیر قانونی سعی بر فرار از مالیات دارند و آنرا افتخاری برای خود می دانند.



استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تاکید کرد: ارزش هایی که به وسیله آن مردم را به سمت انقلاب جذب کردیم را باید محقق کنیم و باید به عنوان معتقدین به انقلاب و حغفظ آن، بیش از همه به فکر این باشیم که راه حل واقعی مشکلات جامعه را دریابیم.



وی ادامه داد: نباید در برابر دشمنان عیوب خود را ظاهرکنیم اما باید اشکال خود را در داخل خودمان ببینیم، مطرح کنیم و به دنبال راه حل مناسب باشیم.



دو گانگی میان مالیات دینی و دولتی از مشکلات امروز جامعه است



آیت الله هادوی تهرانی دو گانگی میان مالیات دینی و دولتی را از مشکلات امروز جامعه عنوان کرد و اذعان داشت: این مسئله نیاز به قانون گذاری دارد که این سیستم های جداگانه به یکدیگر مرتبط شوند.



وی اضافه کرد: باید بین خمس و زکات و مالیات ارتباطی منطقی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که همه اینها وظایف شرعی و قانونی است که باید به آن عمل شود.



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به افزایش خوداظهاری در سالجاری نسبت به سال گذشته ابراز کرد: این خوب است اما کافی نیست و این مسئله باید در باور دینی مردم رسوخ کند و در اینصورت بسیاری از مشکلات ما در حوزه مالیات حل خواهد شد.



وی با بیان اینکه دریافت کننده وجوهات باید مورد اعتماد مردم باشد اظهار داشت: دولت و سازمان مالیاتی باید اعتماد مردم به نحوه خرج شدن مالیات را جلب کنند و مردم احساس نکنند که مالیات ها حیف و میل می شود.



نرخ مالیات باید با موازین اسلام همخوانی داشته باشد



عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: هنگامی که در جامعه این تصور ایجاد شود که در جامعه مفسدان اقتصادی زیاد هستند و به طور دائم از مافیاهای اقتصادی صحبت کنیم و یک پرونده ای پس از چندین سال از میان چندین پرونده به شکل مبهم بیان شود این احساس در مردم به وجود می آید که در سیستم دولتی حیف و میل و دزدی انجام می شود و در آن صورت مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند.



هادوی تهرانی در خصوص نحوه و مقدار دریافت مالیات نیز ابراز داشت: نرخ مالیات باید با موازینی که در اسلام در مورد مالیات آورده شده است همخوانی داشته باشد و با منطق مناسبی تعیین شود تا به تعدیل ثروت و رفع فقر برسیم.