نبود پایگاه اورژانس در جاده های فرعی و روستایی/ یک بالگرد امدادی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی روز چهارشنبه در نشست خبری که در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: بر اساس طرح جامع امداد هوایی کشور، در شعاع 250 تا 300 کیلومتر باید یک پایگاه امداد هوایی ایجاد شود که برای تحقق این مهم حداقل 50 بالگرد می خواهیم.

وی ادامه داد: هم اکنون تنها یک بالگرد امداد هوایی در کشور وجود دارد و امسال نیز در صورت تخصیص اعتبار سه بالگرد دیگر به ناوگان امداد هوایی کشور افزوده می شود.

رئیس اورژانس کشور گفت: هر بالگرد امدادی حداقل 150 میلیارد ریال هزینه دارد و در طرح امداد هوایی، نگهداری و خدمات پشتیبانی بالگرد با شرکتهای هواپیمایی است.

وی در خصوص اتوبوس آمبولانسهای موجود در چرخه مدیریت بحران کشور نیز اظهار داشت: در حال حاضر 50 دستگاه اتوبوس آمبولانس در حال خدمت رسانی در سراسر کشور هستند که افزایش آن به 100 دستگاه در دستور کار است.

معصومی ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از راههای فرعی و روستایی کشور مجهز به پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی نیست و اعتبار لازم برای ایجاد و تجهیز هر پایگاه در این زمینه نیز یک میلیارد و 500 میلیون ریال است.

وی گفت: پیش بینی شده است هزار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در راههای فرعی و روستایی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه مستقر شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور افزود: در کشور 33 هزار کیلومتر جاده اصلی و 180 هزار کیلومتر جاده فرعی و روستایی وجود دارد که میانگین پوشش اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی در جاده های اصلی 95 درصد و جاده های فرعی 44 درصد است.

وی بیان کرد: تعداد ماموریتهای پیش بیمارستانی در سال 90، دو میلیون و 240 مورد ثبت شده است که نسبت به سال قبل از آن 18 درصد افزایش داشته است.

معصومی اظهار داشت: همچنین در 6 ماهه نخست سالجاری نیز تعداد ماموریتها به یک میلیون و 250 مورد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 15 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار و 100 پایگاه شهری و جاده ای با 15 هزار نیروی متخصص در کشور فعالیت دارند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در پایان گفت: میانگین زمان حضور اورژانس پیش بیمارستانی در محل وقوع حادثه در کلانشهرها حدود 8 دقیقه، جاده ها زیر 15 دقیقه و شهرهای کوچک زیر 8 دقیقه است.