خرید اوراق مشارکت چهار هزار میلیارد ریالی از اقدامات سازمان همیاری شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رئیسی ظهر چهارشنبه در جلسه سازمان همیاری مناطق پنجگانه، افزود: با توجه به سیاستهای کلی در سازمان همیاری شهرداری به این نتیجه رسیدیم که سازمانهای کشور را به پنج منطقه تقسیم شده است.
وی، مناطق پنجگانه شامل فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و استان آذربایجان شرقی میشود که در جلسات هر دو ماه یکبار در استانهای کشور و با حضور مدیران و استانداران تشکیل و با بحث و گفت و گو به مبادله پیشنهادات و ایجاد موقعیت مناسب برای این سازمان میشود.
رئیسی با بیان اینکه در سال 90 از این جلسات نتایج قابل قبول و خوبی را کسب کرده است، یادآور شد: درشش ماه نخست سالجاری سه جلسه تشکیل شده است که در این جلسات اعضای حاضر به همفکری و ارائه گزارشات مربوط به قابلیتهای استانها میپردازند.
دبیر مناطق پنجگانه سازمانهای همیاری شهرداریهای کشور افزود: در استانهای کشور به دلیل وجود منابع مختلف از جمله معادن شرایط بسیار مطلوبی برای بهرهگیری از فرصت وجود دارد و در این راستا همه استانها نیاز به پشتیبانی لازم از طرف استاندار و مسئولان آن منطقه دارند تا این سازمان را در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر یاری کنند.
رئیسی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیتها میتواند درآمدزایی مناسبی برای این سازمان داشته باشد ادامه داد: نمونه بارز استفاده از این ظرفیتها را میتوان در سرمایهگذاری صورت گرفته در معادن استان فارس مشاهده کرد که عواید زیادی را برای سازمان کسب کرده است.
وی، سازمان همیاری شهرداری در نظر دارد از تجربه و توانمندی مدیران استانها در جهت ارتقاء سطح کیفی عملکرد این سازمان بهرهمند شود.
رئیسی با بیان این موضوع که در سال 90 با همکاری سازمان همیاری شهرداری موفق به جذب 156 میلیارد تومان سرمایه از بخش خصوصی شدهایم، ادامه داد: در شش ماهه نخست سالجاری اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
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