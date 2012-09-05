دومین نمایشگاه مصنوعات چوبی در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل نمایشگاه بین المللی استان اردبیل بعد از هر ظهر چهارشنبه در افتتاح این نمایشگاه تصریح کرد: در این نمایشگاه استانهای اردبیل، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران و... حضور دارند.

مهدی خدمتی تصریح کرد: در این نمایشگاه تلاش شده آخرین تولیدات و دستاوردهای صنعت دکوراسیون داخلی و مبلمان منزل از سوی بهترین شرکتهای تولیدی کشور در معرض فروش و نمایش گذاشته شود.

وی یادآور شد: با توجه به استقبال شهروندان از برگزاری نمایشگاه مصنوعات چوب در سال گذشته امسال نیز به دنبال نمایشگاه سوغات و هدایا نمایشگاه مبلمان را برگزار کردیم.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی استان افزود: صنایع چوب و مبلمان از جمله صنایعی است که برای آشنایی با تولیدات روز تولید کننده های داخلی لازم است با برگزاری نمایشگاه معرفی شود.

خدمتی برگزاری نمایشگاه با حضور تولید کنندگان داخلی را حرکتی کوچک در راستای تحقق شعار تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد و متذکر شد: نمایشگاه فرصتی به تولید کننده داخلی می دهد تا آخرین ساخته های خود را معرفی کند.

گفتنی است نمایشگاه مبلمان از امروز تا 18 شهریور ماه در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل دایر بوده و ساعات بازدید از نمایشگاه از 9 صبح تا 12 ظهر و از 16 تا 21 بعد از ظهر اعلام شده است.

