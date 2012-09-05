به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن نصرالله در پیام خود به کنفرانس مقاومت اسلامی در اصفهان آورده است: لبنان و فلسطین هیچ وسیله‌ای جزء عشق به خداوند در دست ندارد اما با توکل به خداوند و پایداری در راه آرمان‌های خود توانست سرزمین خود را از دشمنان پس بگیرد.

وی در این پیام با بیان اینکه مقاومت اسلامی متواضعانه هر روزه در حال یادگیری و آموزش است و با توکل بر خدا نسبت به آرمانها و اهداف خود پایدار است، ادامه داده است: مقاومت اسلامی لبنان برای آزادی سرزمین های اسلامی و پس گیری مقدسات ایستادگی می کنند.

در ادامه این پیام آمده است: در سال دو هزار میلادی اتفاق مهمی برای جهان عرب و کشورهای اسلامی افتاد و لبنان که کشور کوچک و ضعیفی بود توانست رژیم صهیونیست را شکست داده و منجر به فرار آنها شود.

دبیرکل حزب الله لبنان در بخش دیگری از این پیام تاکید کرده است: در سال ۲۰۰۶ که به درستی جنگ جهانی به تمام معنا بر علیه مقاومت لبنان شکل گرفت باز هم رژیم صهیونیست با وجود داشتن اسلحه و مهمات بسیار شکست خورد.

سید حسن نصرالله در این پیام آورده است: بر طبق اعترافات رژیم صهیونیستی لبنان بدون هیچ امکاناتی مقاومت کرد و پیروز شد که پیروزی از طرف خداوند بود.

دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از پیام خود آورده است: مقاومت اسلامی لبنان توانست اعتبار فرهنگ مقامت را در مقابل رژیم صهیونیستی، آمریکا و غرب شکل بدهد که پس از آن انتفاضه جهانی فلسطین و آزادسازی بیشتر سرزمین های لبنان در سال دو هزار و همچنین پیروزی غزه در سال ۲۰۰۸ باعث شد احساس عزت و خودباوری و اعتماد بیشتر در جهان عربی ایجاد شود.

فرهنگ مقاومت یعنی ایستادن حق بر علیه باطل

دبیرکل حزب الله لبنان درپیام خود آورده است: فرهنگ مقاومت یعنی ایستادن حق علیه باطل، فرهنگ مقاومت در مقابل تبلیغات دولت آمریکا است اما در خصوص لبنان مقاومت توانست به وسیله ارتش و ملت ایستادگی کند که این نشان دهده قدرت در لبنان است.

سید حسن نصرااله در بخش دیگر این پیام تاکید کرده است: همه می دانند که سازمان های بین المللی هیچ اقدام مناسبی برای لبنان انجام نداند تا رژیم صهیونیست به قوانین جهانی و بین المللی پایبند شود.

در بخش دیگر پیام آمده است: مقاومت اسلامی در راه خدا استوار و پیش قدم است و شجاعت و صلابت و شهامت آن باعث رعب و وحشت در دل دشمنان می گردد.