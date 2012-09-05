میزان مصرف برق در گنبدکاووس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت مصرف برق شهرستان افزود: برگزاری جلسات مختلف باعث همکاری خوب از سوی ادارات وکسبه ها شد و پیک مصرف برق بسیار کاهش یافت.

وی اظهار داشت: هر چند سالجاری با افزایش بارندگی مواجه بودیم ولی به دلیل تبخیر آب در مردادماه و دمای شدید و عدم بارندگی در مرداد، باید همچنان در مصرف برق صرفه جویی کنیم.

وی اظهار داشت: در آخرین سرشماری 83 هزار و 446 خانوار و 325 هزار نفر جمعیت است که در سال 89 پیک مصرف برق 158 مگاوات بود و در سال 90 به 178 مگاوات رسید که 12.5 درصد رشد یافت.



وی عنوان کرد: میزان مصرف برق در سال 91 نسبت سال گذشته با آنکه دوره گرما از 24 مراداماه شروع شده به 183 مگاوات رسید که با توجه شرایط گرم آب و هوایی و افزایش مشترکان فقط سه درصد رشد مصرف برق داشتیم.

جعفری با بیان اینکه امروز آخرین روز تعرفه گرمسیری بود گفت: باید در این زمینه اطلاع رسانی شود.

معاون فرماندار گنبدکاووس گفت: اگر هر خانوار در روز فقط 4 وات کاهش مصرف برق داشته باشد، بیش از سه میلیون و 337 هزار و 840 وات کاهش مصرف خواهیم داشتیم.