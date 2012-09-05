شناسایی 80 سنگ تزئینی در آذربایجان غربی/ 19 نوع ماده در حال اکتشاف

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌اکبر طاهری ظهر چهارشنبه در همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی رتبه سوم کشوری را از لحاظ تنوع مواد معدنی دارد، گفت: این استان با دارا بودن 49 نوع ماده معدنی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 49 نوع آن در آذربایجان غربی شناسایی شده که 19 نوع آن در مرحله اکتشاف و 30 نوع آن در مرحله بهره برداری بوده و سینیت های سبز پیرانشهر و مهاباد، گابروهای مشکی قره باغ و گرانیت ها، تراورتن ها و مرمرها از جمله سنگ های تزئینی استان محسوب می شوند.

معاون امور معدن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: این استان دارای 386 معدن دارای پروانه بهره برداری و 256 معدن دارای پروانه اکتشاف معدنی است که بیش از 80 درصد مواد معدنی استخراجی به صورت خام از استان خارج می شود.

طاهری با بیان اینکه متاسفانه با وجود معادن متعدد این استان از توسعه واحدهای فراوری بی بهره بوده و به دلیل ارسال مواد معدنی جهت فرآوری به سایر شهرستانها، مقدار زیادی ارزش افزوده از دست می رود، یادآور شد: تا کنون فقط 40 درصد از سطح استان برای اکتشاف مواد معدنی واگذار شده است.

وی عنوان کرد: این در حالی است که فقط در 5 درصد از سطح واگذار شده عملیات اکتشافی انجام شده، ولی شناسایی بیش از یک میلیارد و 250 میلیون تن ذخایر معدنی در 49 نوع از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور در آذربایجان غربی است.

وی کشف بیشترین ذخایر طلای کشور در استان، وجود ذخایر بزرگ تیتان، ذخایر ارزشمند و متنوع از انواع سنگهای تزئینی در بیش از 80 رنگ و 15 نوع، پتانسیلهای باریت با وزن مخصوصی 4.2 گرم بر مترمکعب نشان دهنده غنای استان از نظر تنوع مواد و پتانسیل‌های معدنی است.

آذربایجان غربی با 381 معدن در حال بهره برداری و 266 معدن در حال اکتشاف و 7 هزار و 500 نفر شاغل مستقیم در بخش معدن، سالانه هفت میلیون تن استخراج مواد معدنی دارد.

همایش دو روزه کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی توانمندی های ژئوتوریسم، زنجیره های تامین صنایع معدنی، جایگاه معدن و صنایع معدنی در توسعه پایدار، مزیت های نسبی و رقابتی معادن و صنایع فراوری وابسته و منابع معدنی آذربایجان غربی به صورت رسمی آغاز شد.

آخرین یافته های اکتشافی معادن، تنگناهای قانونی و موانع توسعه بخش معدن و صنایع فراوری وابسته، معرفی صنایع دارای ارزش افزوده و برتر، فرصتها و تهدیدهای سرمایه گذاری، بازاریابی و بازرگانی مواد معدنی، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر محور هایی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.