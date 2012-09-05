امدادرسانی شبانه روزی ارتش از ساعات اولیه به زلزله زدگان آذربایجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد محمودی صبح امروز چهارشنبه گفت: بلافاصله از ساعات اولیه این زلزله یگان های اجرایی ارتش در منطقه حضور یافتند و در کنار هلال احمر، سپاه، ناجا و استانداری کار امدادرسانی را آغاز کردند.

وی با اشاره به ورود انواع تجهیزات مهندسی ارتش و همچنین لودر و بیل مکانیکی، خودروهای سبک و سنگین و تانکر سوخت رسان از ساعات اولیه زلزله افزود: با کمک شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی منطقه، سمپاشی و رفع آلودگی منطقه جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار به وی‍‍‍‍ژه سم پاشی لاشه های حیوانات با همکاری دامپزشکی استان نیز در این زمینه انجام شد.

وی افزود: در این راستا دو فروند بالگرد ارتش در اختیار ستاد بحران منطقه گذاشته شد که در چهار روز نخست پس از وقوع حادثه، شبانه روزی کار امدادرسانی و انتقال مصدومان را انجام داد.

معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش در این زلزله بیمارستانهای صحرایی و با بهره گیری از تجربیات کسب شده در زلزله های گذشته، اعزام تیم های پزشکی به همراه آمبولانس های مجهز شده را با امکانات کافی به منطقه اعزام کرد.

وی افزود: پخت نان از طریق نانوایی های سیار از دیگر اقدامات ارتش بود که نان به همراه خرما و آب معدنی و انواع کنسرو از دقایق اولیه زلزله در اختیار زلزله زدگان قرارگرفت و این اقدام با توجه به تلاقی زلزله با ماه مبارک رمضان بسیار حیاتی و ضروری به نظر می رسید .

سرتیپ محمودی گفت: در ساعات اولیه زلزله، لشکر 21 حمزه سید الشهدا (ع) زیرساخت های ارتباطی منطقه را که آسیب دیده بود دایر و ارتباط سیار عملیاتی با استانداری و هلال احمر را برقرار کرد .

رئیس ستاد بحران ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: به منظور امداد رسانی هر چه بیشتر به مصدومان این زلزله، بیمارستان 522 ارتش در تبریز در آماده باش کامل به سر می برد و در همین راستا، تعداد تخت های این بیمارستان نیز افزایش یافت و یک فروند هواپیمای جت فالکن به منظور ترابری مسئولین ستاد بحران کشور به مناطق زلزله زده اعزام وهمچنین هواپیمای ترابری C130 نیروی هوایی ارتش نیز در پایگاه دوم شکاری تبریز آماده باش بود.

وی در پایان از آمادگی ارتش برای مشارکت در تهیه طرح های مهندسی مربوط به بازسازی مناطق زلزله زده خبر داد.