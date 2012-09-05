برنامه ریزی فرهنگی در آذربایجان شرقی نباید تنها معطوف به مرکز استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: متاسفانه در جامعه کنونی مشکلات فرهنگی بیش از قبل در جامعه اسلامی ایران خود را نشان می دهند .

وی افزود: باید فعالین فرهنگی با کمک دستگاه های ذیربط دست به دست هم دهند و مشکلات فرهنگی موجودرا حل کنند.



حجت الاسلام عظیمی گفت: در ماه رمضان ما شاهد این بودیم که بسیاری از افراد عملا تظاهر به روزه خواری می کردند و قوه قهریه مثل نیروی انتظامی آن چنان که باید و شاید انتظار داشتیم برخورد جدی با روزه خواران نداشت.



وی افزود: تساهل و تسامح در مسائل دینی و مذهبی صحیح نیست و مسلمانان نباید در مقابل این امر ساکت بنشینند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: بازبینی برای وضعیت روزه خواران باید در اهم فعالیت های نیروی انتظامی و اداره کل تبلیغات اسلامی قرار گیرد تا در سال های آتی تبعات منفی این عمل شرم آور کاهش یابد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه هفته کرامت گفت: امسال هفته کرامت مقارن شده است با شروع سالتحصیلی که باید بحث جشن و سرور در این هفته بهتر و با کیفیت تر از سال های قبل برگزار شود.



حجت الاسلام عظیمی در خصوص برنامه های تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی به مناسبت شهادت امام صادق (ع) گفت: در شب شهادت این امام همام برنامه عزاداری و سینه زنی در مساجد تبریز برگزار خواهد شد و هرگونه عزاداری خیابانی با طبل و آلاتی از این قبیل ممنوع است.



شایان ذکر است در خاتمه این جلسه ، حجت الاسلام والمسلمین عظیمی ضمن شنیدن نظرات فعالین فرهنگی در این زمینه از برگزاری جشن روز دختر به مناسبت هفته کرامت در مصلی اعظم تبریز خبر داد.

