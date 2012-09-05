اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش تعاون

به گزارش خبر نگار مهر، بیژن عظیمی پعد از ظهر چهار شنبه در همایش تعاون گران استان در دانشگاه پیامبر اعظم مازندران افزود: تا پنج ماه نخست امسال 400 میلیارد ریال از این اعتبارات به بخش تعاون استان اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه شدت اشتغال در تعاون استان بالا است افزود: سرانه مالی دراین بخش ناچیز است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور افزود: در ایران برای بخش تعاون در معقوله کشاورزی برای اشتغال پایدر یک نفر 10 میلیون تومان و در بخش صنعت 20 میلیون تومان اعتبار هزینه می شود.

عظیمی با بیان اینکه اشتغال در بخش تعاونی دارای پایداری است افزود: در بخش تعاون فعالیت های اقتصادی و تولیدی مبتنی بر تعاملات است.

وی با اشاره به اینکه 170 هزار تعاونی در استانها وجود دارد افزود: 33 میلیون نفردر تعاونی های کشور سهام دارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه 50 درصد تعاونی در سطح کشور بنگاه تولیدی و اقتصادی هستند افزود: حدود 80 هزار تعاونی در عرصه تولید فعالیت می کنند.

وی گفت: در سال گذشته بانک تو سعه تعاون 753 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تعاونی کشور پرداخت کرده است.

عظیمی گفت: 49 درصد سرمایه گذاری در بخش تعاونی استان توسط سهام داران تعاوی انجام می شود.

وی از ایجاد تشکیل صندوق حمایت از بخش تعاون استان در سطح کشور خبر داد وافزود: این صندوق می تواند 70 درصد از کسری وثایق تا سقف 1.5 میلیارد تومان را در قالب تعاونی ها ضمانت کند