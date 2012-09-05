کاهش دما و بارش پراکنده باران در سواحل شمالی کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی از امروز تا شنبه دمای هوا بطور نسبی در نوار شمالی کشور افزایش می یابد.

به گفته وی، روز پنجشنبه بارشهای پراکنده به همراه کاهش نسبی دما در سواحل جنوبی دریای خزر رخ خواهد داد.

امیدوار اظهار داشت: در سایر نقاط کشور تا روز شنبه جوی آرام حاکم است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از شنبه بتدریج با نفوذ زبانه های پرفشار به سواحل جنوبی دریای خزر بارش باران همراه با کاهش نسبی دما در شمالغرب و سواحل دریای خزر آغاز خواهد شد.

وی افزود: آسمان تهران فردا صاف در ارتفاعات همراه با افزایش ابر است.