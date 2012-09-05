نیاز اصلی ورزش گلف در فارس احداث زمین مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کمانه ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت گلف اظهار داشت: خوشبختانه شهردار شیراز با دید مثبتی که نسبت به ورزش گلف دارد تاکنون کمک های بسیار مناسبی را در راستای تامین زمین مینی گلف در مناطق9 گانه شهرداری انجام داده است.

وی ادامه داد: همکاری و حمایتهای انجام شده توسط شهرداری باعث نمی شود که مسئولیت اداره ورزش وجوانان فارس در راستای تامین زمین برای ورزش گلف کمرنگ شود.

مدیرکل ورزش وجوانان فارس تصریح کرد: در شرایط کنونی این اداره در سطح استان 524 پروژه ورزشی ناتمام دارد که تا زمان اتمام این طرح ها فعالیت عمرانی جدید با محدودیت همراه است.

کمانه اضافه کرد: با این وجود اداره ورزش و جوانان فارس آمادگی دارد قطعه زمینی را در مجاورت مجموعه شش هزار نفری حسینی الهاشمی و یا در مجموعه المپیک پارس به رشته گلف اختصاص دهد.

گسترش گلف با حمایت آموزش و پرورش

وی همچنین بیان داشت: گلف ورزشی است که افراد از سنین دبستان تا کهنسالی می توانند آن را انجام دهند ازاین رو برای گسترش بیشتر این رشته می توان ازکمک های آموزش و پرورش بهره مند شد.

مدیر کل ورزش وجوانان فارس تاکید کرد:در برخی نقاط استان فارس به دلیل اقلیم مناسب چمن مورد نیاز برای ورزش گلف به صورت طبیعی وجود دارد و به واقع نماد این موضوع است که برای ایجاد زمین گلف حتما نیاز به ساخت و ساز نیست.

کمانه سپس اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک زیرساختهای لازم رشته گلف در استان فراهم شود و در کنار آن تعداد مربیان، ورزشکاران و داوران گلف در سطح فارس نیز افزایش یابد.