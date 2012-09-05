به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استان اصفهان حدود دو هفته پیش انتقادات شدیدی نسبت به روند ساخت ورزشگاه نقشجهان مطرح کردند و با حضور در ورزشگاه نقشجهان خواستار افزایش سرعت روند ساخت این ورزشگاه شدند.
پس از آن بود که مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اعلام کرد 10 شهریور برای تحویل بال غربی ورزشگاه به محل پروژه میرود و پیمانکار موظف است در زمان مقرر این قسمت از ورزشگاه را تکمیل کند.
اگرچه این تاریخ پس از چند روز به مدت یک هفته تمدید شد اما طی روزهای گذشته حضور کارگران در ورزشگاه نقشجهان افزایش یافته و بر تعداد این کارگران به میزان قابل توجهی افزوده شده است.
پیمانکار ورزشگاه نیز طی دو هفته گذشته بخش عمدهای از بال غربی ورزشگاه را تکمیل کرده و مسئولان استان قرار است برای بازدید از روند ساخت این ورزشگاه بار دیگر در نقشجهان گرد هم جمع آیند.
قرار است مسئولان استان اصفهان، مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئولان استانداری اصفهان روز شنبه وارد ورزشگاه نقشجهان شده و از روند ساخت آن بازدید به عمل آورند.
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