مرکز مدیریت راه ها در 23 استان کشور فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه مرکز مدیریت راه های استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ایجاد و راه اندازی مرکز مدیریت راه ها در 23 استان کشور، گفت: سمنان بیست و سومین استان است که در آن مرکز مدیریت راه ها ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه این مراکز با استقرار سیستم های هوشمند ترافیکی در سطح جاده ها از طریق دوربین های نظارتی مدیریت راه ها را انجام می دهند اظهار داشت: این مراکز از طریق دوربین های نظارتی نصب شده در راه ها تردد شماری، کنترل سرعت، انتقال تصاویر به مرکز و ... را انجام می دهند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه افزایش ایمنی حمل و نقل عمومی مهمترین هدف این سازمان در سالجاری است، خاطرنشان کرد: آموزش های مختلف رانندگان از قبیل آموزش ارتقاء مهارت، آموزش های حرفه ای عملی، هدایت وسیله نقلیه و امداد نجات مهمترین آموزش ها محسوب می شوند.

آدم نژاد از فعالیت 104 مرکز مکانیزه معاینه فنی در کشور خبر داد و افزود: همه ناوگان سنگین و نیمه سنگین حمل و نقل عمومی موظف هستند برای تردد از این مراکز مجوز داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای در مورد اتوبوس عمر متوسط 12 سال است، افزود: سواری کرایه با عمر متوسط پنج سال و عمر متوسط ناوگان کامیون در کشور نیز 15.7 سال است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از اجرای طرح نوسازی مینی بوس در کشور خبر داد و افزود: مینی بوس های بالای 15 سال ( مدل 1376 به پایین ) مشمول این طرح هستند.

آدم نژاد افزود: این طرح تا پایان شهریور امسال ادامه دارد و فقط برای کسانی که در این مدت ثبت نام کرده اند، مبلغ کامل ارزش گواهی اسقاط خودروی فرسوده پرداخت می شود.

وی به مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های حمل‌ و نقلی اشاره کرد و گفت: مشارکت بیشتر نیازمند راهکارهای مناسب در ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

آدم نژاد با بیان اینکه همراهی خانواده بزرگ حمل ونقل برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، منجر به اجرای این طرح به بهترین وجه در این بخش شد، افزود: همراهی و همکاری موجود بین اصناف حمل و نقلی به عنوان بازوان اجرایی بخش حمل و نقل راهگشا و مسبب اجرای موفقیت آمیز طرح های حمل ونقلی بوده است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، افزود: در راستای ایجاد و توسعه حمل و نقل کارآمد و ایمن برنامه های زیادی تدوین و در دست اجرا است که تحقق این برنامه ها علاوه بر ارتقاء ایمنی، سودآوری و اقتصادی تر شدن حمل و نقل را نیز در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش بهره وری بخش حمل و نقل به عنوان زیر بنای توسعه هر کشور، افزود: در حال حاضر 320 هزاردستگاه وسیله نقلیه باری، 18 هزاردستگاه اتوبوس، 33 هزار دستگاه سواری کرایه و 32 هزار دستگاه مینی بوس در بخش حمل ونقل جاده ای فعالیت می کنند که با مدیریت بیشتر بر عرضه و تقاضا می توان بهره وری این بخش را افزایش داد.

آدم نژاد با اشاره به اجرای طرح رتبه بندی شرکت های حمل ونقل مسافر در سراسر کشور گفت: رضایت خدمات گیرندگان و کاربران بخش حمل ونقل جاده ای از اهمیت بسزایی برخوردار است که با اجرای این طرح علاوه بر ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه به مسافران، موجبات رقابت صحیح در بخش نیز فراهم می شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: سالانه 480 میلیون تن کالا جابجا و 60 میلیون سفردرناوگان حمل و نقل جاده ای کشور انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون و 200 هزار خودرو نیز در کشور تولید و به ناوگان حمل و نقل افزوده می شود، گفت: هم اکنون میانگین عمر ناوگان حمل و نقل مسافر (اتوبوس) در کشور دوازده و نیم سال است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، با اشاره به تصویب کاهش سالانه 10 درصدی تلفات جاده ای در قانون توسعه پنجم کشور، افزود: تلفات جاده ای هزینه های بسیاری بر کشور تحمیل می کند و تلاش می کنیم با پایین آوردن عمر ناوگان حمل و نقل در کشور از میزان تلفات جاده ای به میزان قابل توجهی بکاهیم.

آدم نژاد با بیان اینکه افزایش ایمنی حمل و نقل عمومی مهمترین هدف سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای در سالجاری است، اذعان داشت: در همین راستا آموزش هایی نظیر ارتقاء مهارت،‌ آموزش های حرفه ای عملی،‌ هدایت وسیله نقلیه و امداد نجات ارائه می شود.

وی یادآور شد: در مرکز مدیریت راه های استان سمنان شش دوربین راه اندازی شده و دو دوربین دیگر تا آخر سال در این مرکز راه اندازی می شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در پایان خاطرنشان کرد: این شش دوربین نظارتی در محورهای سمنان – شهمیرزاد، دامغان – معلمان، شاهرود – سبزوار، شاهرود – آزاد شهر و همچنین 2 دوربین در محور سمنان – دامغان، نصب شده است.