زاهدان میزبان سومین نشست شعر مقاومت شد

به گزارش خبرگزاری مهر سومین نشست شعر مقاومت از سوی دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل در تاریخ سی‌ام شهریور ماه در شهر زاهدان برگزار می‌شود.

در این نشست بهروز اثباتی دبیر کنگره، صالح نژاد دبیراجرایی و حسین اسرافیلی مسئول برگزاری این نشست که عضو هیات داوران نیز هست، شرکت خوهند داشت.

همچنین هدف از برگزاری این نشست‌ها جمع آوری مقالات علمی ادبی و بررسی آنها جهت چاپ و ارائه آنها در کنگره اعلام شده است.

استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل دارا بودن چهره‌ای خوب در بحث‌های مرتبط با ادبیات مقاومت و فعالیت‌های درخور اعتنا در این زمنیه برای میزبانی سومین نشست شعر مقاومت انتخاب شده است.

در این نشست شاعران و نویسندگان به ارائه اشعار و مقالات خود می‌پردازند که از میان آنها می‌توان به شعرخوانی نصرالله کرد از شهرستان خاش، محمد انور زهی از نیک شهر، مهرداد افشاری و سعید کی خواه از زاهدان و خانم رخشانی از زابل اشاره کرد.

همچنین در بخش مقاله، عباس باقری از زابل، رضا چهره قانی از همدان و محبوبه کلب علی از زابل مقالات خود را ارائه خواهند کرد.