کشف 18 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم غیاثوند در این باره اظهارداشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از فعالیت یکی از قاچاقچیان سابقه ‌دار مواد مخدر با همراهی همسرش در خیابان دانشگاه قزوین مطلع شد و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد متهم پس از خرید و نگهداری مقدار زیادی مواد مخدر در منزل، اقدام به فروش آن در قزوین می‌کند، که با هماهنگی قضایی از منزل وی بازرسی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بیان کرد: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین متهم را با یک دستگاه سواری پژو 206 هنگام خروج از منزل مشاهده و در اقدامی سریع خودرو را متوقف کردند که در این اقدام مقدار 10 کیلو و 190 گرم ماده هرویین در بازرسی از خودرو و منزل وی کشف و هر دو عضو این باند دستگیر شدند.

سرهنگ غیاثوند تصریح کرد: همچنین، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان از موعد ورود یک محموله مواد توسط یک قاچاقچی سابقه‌ دار به همراه همسرش به شهرستان البرز مطلع شدند و مسیرهای تردد خودرو آن‌ها را تحت کنترل گرفتند.

وی عنوان کرد: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، متهمان را با یک دستگاه سواری 405 مشاهده کردند و با هماهنگی قضایی، خودرو آن‌ها را قبل از ورود به منزل متوقف کردند و هشت کیلوگرم ماده مخدر تریاک در بازرسی از خودرو کشف و هر دو قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.