بورس در تعادل آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام ساعات معاملات امروز چهارشنبه ، شاخص کل بازده نقدی و قیمت در بورس تهران با 275 واحد افزایش به رقم 25 هزار و 659 واحد رسید.



شاخص بازار اول (تالار اصلی ) با 219 واحد افزایش عدد 21 هزار و 58 واحد را ثبت کرد، همین وضعیت را شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد بود به طوری که با 445 واحد افزایش رقم 36 هزار و 774 واحد را تجربه کرد.



شرکت مخابرات ایران با 88 واحد افزایش و بانک اقتصاد نوین با 19 واحد کاهش بیشترین تاثیر را در تغییر رقم شاخص کل بورس برعهده داشتند. ارزش کل معاملات امروز اما در نهایت در بالاترین رقم به بیش از 121 میلیارد تومان دست یافت.



معامله گران تالار شیشه ای حافظ امروز در شرایطی شاهد یک روز مثبت دیگر برای نماگرهای بورسی بودند که صف خریدهای شکل گرفته چند روزاخیر، در اغلب نمادهای معاملاتی تاثیر گذار بر شاخص واگذار شد.



هرچند روند کلی معاملات سهام با تعادل همراه بود اما در برخی نمادهای معاملاتی از جمله مخابرات ایران و ایران خودرو اقبال متقاضیان سهام تبدیل به تشکیل صف خریدهای پرحجم سهام شده است.



برخی کارشناسان بازار معتقدند رشد مداوم قیمت سهام در روزهای اخیر و نیاز به استراحت مقطعی شاخص در محدوده فعلی و از طرفی دستیابی اغلب معامله گران به هدف های قیمتی، واگذاری صفهای خرید سهام در نمادهای معاملاتی مختلف را برای حال حاضر بدیهی کرده است.



در معاملات امروز بلوک 11 درصدی دارو سازی جابرابن حیان متعلق به سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران یه قیمت پایه هرسهم 293 تومان با حضور تنها یک خریدارفروش رفت.



همچنین نماد معاملاتی دو شرکت غذایی صنعتی بهشهر و مارگارین پس از تعدیل پیش بینی درآمد مورد بازگشایی قرار گرفت که به ترتیب با ثبت 47درصد و 67 درصد افزایش نسبت به قیمت پایانی خود در روز توقف نماد ، بالاترین دامنه نوسان قیمتی را به خود اختصاص دادند.



در عین حال، نماد معاملاتی دو شرکت شاهد و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به دلیل اعلام پیش بینی درآمد هرسهم و فولاد آلیاژی ایران به منظور برگزاری مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه متوقف شدند.