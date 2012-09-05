خانواده در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر است

اسماعیل جانعلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده، نقش مهمی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد.

وی همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی را لازمه توسعه فرهنگی دانست و اظهارداشت: کتاب، کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخص ‌های توسعه به شمار می ‌رود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان گفت: برای ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه نهادهای مختلف از قبیل خانواده، مدارس، نظام آموزشی، کتابداران و کتابخانه ‌ها، دولت، رسانه ‌های گروهی، ناشران و کتاب فروشی‌ ها باید همسو و متحد به سمت هدف مشخصی حرکت کنند.

وی تاکید کرد: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یک عزم همگانی را می ‌طلبد و تاکنون نیز از طریق نهادهای دولتی اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است.

جانعلی پور ادامه داد: کتاب دریچه ‌ای به سوی جهان شگفت ‌انگیز علم و معرفت بوده و مطالعه راهی بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان است.