خانواده در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر است

اسماعیل جانعلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده، نقش مهمی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد.
وی همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی را لازمه توسعه فرهنگی دانست و اظهارداشت: کتاب، کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان گفت: برای ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه نهادهای مختلف از قبیل خانواده، مدارس، نظام آموزشی، کتابداران و کتابخانه ها، دولت، رسانه های گروهی، ناشران و کتاب فروشی ها باید همسو و متحد به سمت هدف مشخصی حرکت کنند.
وی تاکید کرد: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یک عزم همگانی را می طلبد و تاکنون نیز از طریق نهادهای دولتی اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است.
جانعلی پور ادامه داد: کتاب دریچه ای به سوی جهان شگفت انگیز علم و معرفت بوده و مطالعه راهی بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان است.
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