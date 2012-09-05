نخستین کاروان کمکهای مردمی یزد به آذربایجان شرقی اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم مشرف اظهار داشت: نخستین کاروان کمکهای مردمی استان یزد توسط جمعیت هلال احمر و مدیریت بحران استانداری یزد و با همکاری سایر ارگانهای مرتبط عازم مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی شد.

وی بیان داشت: کمکهای ارسالی شامل اقلام مورد نیاز از قبیل پتو، البسه گرم، لوازم بهداشتی و مواد خوراکی (کنسروجات و برنج) است که این اقلام توسط 16 دستگاه خودرو کمکدار و سه دستگاه کامیون به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

مشرف همچنین اظهار داشت: تیمهای بهداشت روانی جمعیت هلال احمر استان نیز این کاروان را همراهی خواهند کرد.

وی ضمن قدردانی از مشارکت و نوعدوستی مردم استان یزد گفت: هلال احمر آماده جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان است و لباس گرم نو، پتو، بخاریهای برقی و ... با توجه به فرا رسیدن فصل سرما در این مناطق بیشتر مورد نیاز است.