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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

مشرف خبر داد:

نخستین کاروان کمکهای مردمی یزد به آذربایجان شرقی اعزام شد

نخستین کاروان کمکهای مردمی یزد به آذربایجان شرقی اعزام شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد از اعزام نخستین کاروان کمکهای مردم یزد به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم مشرف اظهار داشت: نخستین کاروان کمکهای مردمی استان یزد توسط جمعیت هلال احمر و مدیریت بحران استانداری یزد و با همکاری سایر ارگانهای مرتبط عازم مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی شد.

وی بیان داشت: کمکهای ارسالی شامل اقلام مورد نیاز از قبیل پتو، البسه گرم، لوازم بهداشتی و مواد خوراکی (کنسروجات و برنج) است که این اقلام توسط 16 دستگاه خودرو کمکدار و سه دستگاه کامیون به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

مشرف همچنین اظهار داشت: تیمهای بهداشت روانی جمعیت هلال احمر استان نیز این کاروان را همراهی خواهند کرد.

وی ضمن قدردانی از مشارکت و نوعدوستی مردم استان یزد گفت: هلال احمر آماده جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان است و لباس گرم نو، پتو، بخاریهای برقی و ... با توجه به فرا رسیدن فصل سرما در این مناطق بیشتر مورد نیاز است.　

کد مطلب 1689954

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