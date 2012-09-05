شفاف‌ترین موضع جمهوری اسلامی ایران درباره جزایر سه گانه



رسانه های عربی امروز در گزارشهایی با عنوان اینکه ایران هرگز از مالکیت جزایر سه گانه کوتاه نمی آید، موضع اخیر وزارت امورخارجه کشورمان را شفاف ترین موضع گیری در این باره دانسته اند.



روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: پس از اینکه وزارت امورخارجه ایران در یکی از شفاف ترین موضع گیریهای خود اعلام کرد که جزایر سه گانه تا ابد جزء جدایی ناپذیر از ایران هستند، راه بر حل این مسئله به طور کامل بسته شد. تهران این موضع را در پاسخ به بیانیه روز یکشنبه وزیران خارجه عضو شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ کرد که بار دیگر ادعاهایی درباره جزایر سه گانه مطرح کرده بودند.

خاطرنشان می شود مالکیت تاریخی جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از آن ایران است و ادعاهای امارات در این باره هیچ زمینه تاریخی و حقوقی بین المللی ندارد.

این موضع محکم جمهوری اسلامی ایران طی 24 ساعت گذشته در رسانه های مختلف جهان عرب از جمله الشرق الاوسط ، القدس العربی، الیوم السابع مصر، الشعب اردن و الوفد مصر بازتاب داشته است.

اتفاق خطرناک در کابینه امنیتی اسرائیل



فلسطین الیوم امروز در گزارشی به نقل از رسانه های صهیونیستی اعلام کرد: نخست وزیر اسرائیل نشست امروز کابینه را نیمه تمام گذاشت و گفت که از نشست دیروز کابینه، اطلاعاتی به بیرون درز کرده است.

بنابراین گزارش، بنیامین نتانیاهو به صورت غیر منتظره ای نشست امروز چهارشنبه کابینه را به علت اینکه از نشست دیروز اطلاعاتی به بیرون درز کرده نیمه تمام گذاشت.نتانیاهو خطاب به وزرا گفت: در نشست قبلی اتفاق خطرناکی افتاد که در آن مقام های امنیتی و اطلاعاتی صحبتهایی را ارائه کرده بودند اطلاعاتی به بیرون درز کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت : لحظات کوتاهی پس از نشست دیروز اتفاق بسیار جدی افتاد. اطلاعات مربوط به بحث هایی که در نشست صورت گرفته بود به بیرون درز کرد و فردی که این اطلاعات را درز داده به اعتمادی که شهروندان به این مجمع دارند لطمه زده است.

وی افزود: کسی که این کار را کرده در واقع قوانین اصول مربوط به برگزاری کابینه امنیتی را نقض کرده و به خوش نامی کسانی که در این جلسه نیز حضور داشتند و اطلاعات را درز نداده اند آسیب زده است.

کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته نشستی هشت ساعته را بر گزار کرد که در آن وزیران، اطلاعاتی را از مقامهای اطلاعاتی و سران سازمانهای جاسوسی درباره برنامه هسته ای ایران ، جنگ داخلی در سوریه و ظهور اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن آنها در مصر دریافت کردند. در نشست سه شنبه "آویو کوخاوی" فرمانده سرویس اطلاعاتی، تامیل پاردو رئیس موساد، و یورام کوهن رئیس شین‌بت حضور داشتند.



از سوی دیگر، روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: نتایج یک نظرسنجی جدید از اسرائیلیها درباره ایران نشان می دهد که تنها 42 درصد از آنها با حمله به ایران در صورت همراهی آمریکا موافقند و 34 درصد با این حمله مخالف هستند.

همچنین بر مبنای این نظرسنجی انجام حمله یکجانبه از سوی اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران تنها تایید 19 درصد از اسرائیلیها را به همراه دارد.