شفافترین موضع جمهوری اسلامی ایران درباره جزایر سه گانه
رسانه های عربی امروز در گزارشهایی با عنوان اینکه ایران هرگز از مالکیت جزایر سه گانه کوتاه نمی آید، موضع اخیر وزارت امورخارجه کشورمان را شفاف ترین موضع گیری در این باره دانسته اند.
روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: پس از اینکه وزارت امورخارجه ایران در یکی از شفاف ترین موضع گیریهای خود اعلام کرد که جزایر سه گانه تا ابد جزء جدایی ناپذیر از ایران هستند، راه بر حل این مسئله به طور کامل بسته شد. تهران این موضع را در پاسخ به بیانیه روز یکشنبه وزیران خارجه عضو شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ کرد که بار دیگر ادعاهایی درباره جزایر سه گانه مطرح کرده بودند.
فلسطین الیوم امروز در گزارشی به نقل از رسانه های صهیونیستی اعلام کرد: نخست وزیر اسرائیل نشست امروز کابینه را نیمه تمام گذاشت و گفت که از نشست دیروز کابینه، اطلاعاتی به بیرون درز کرده است.
بنابراین گزارش، بنیامین نتانیاهو به صورت غیر منتظره ای نشست امروز چهارشنبه کابینه را به علت اینکه از نشست دیروز اطلاعاتی به بیرون درز کرده نیمه تمام گذاشت.نتانیاهو خطاب به وزرا گفت: در نشست قبلی اتفاق خطرناکی افتاد که در آن مقام های امنیتی و اطلاعاتی صحبتهایی را ارائه کرده بودند اطلاعاتی به بیرون درز کرده است.
در حالی که علنی شدن اختلافات آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران در نهایت با عقب نشینی تل آویو همراه شد، منابع آگاه فرانسوی از تغییر معیارهای ارزیابی خطر موضوع هسته ای ایران از سوی اسرائیل خبر می دهند.
به گزارش مهر به نقل از الشرق الاوسط ، منابع آگاه فرانسوی تاکید می کنند که مقامات اسرائیلی معیارهای ارزیابی شان درباره خطر برنامه هسته ای ایران را تغییر داده اند. بر این اساس، در حالی که در سالهای گذشته سران تل آویو بر میزان اورانیوم غنی سازی شده از سوی ایران و امکان ساخت بمب اتمی تمرکز داشتند، این روزها درباره میزان ایمنی تاسیسات هسته ای ایران به ویژه در سایت فوردو که نزدیک تهران است، صحبت می کنند.
در ادامه این گزارش به مخالفت پاریس با اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران اشاره شده و آمده است : منابع فرانسوی همچنین اعلام کرده اند که هم اکنون تماسهایی میان گروه 1+5 در راستای تدوین پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران در شورای امنیت بر مبنای گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده است.
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