واگذاری مسئولیت امنیت ولایت بغلان/ 38 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد: در جریان 12 عملیات پلیس، ارتش افغانستان و نظامیان ناتو در 24 ساعت گذشته 15 عضو طالبان کشته و 38 فرد دیگر بازداشت شدند.

این عملیات در ولایتهای کابل، کونار، ننگرهار، سری پل، قندهار، اروزگان، لوگار، پکتیا، هرات، فراه و هلمند انجام شد و در جریان آن هشت عضو طالبان زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه پلیس افغانستان سه بمب را در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان کشف و خنثی کرد.

همچنین مقامات افغانی امروز چهارشنبه اعلام کردند "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان و ایساف حمله انتحاری در یک مراسم عزاداری در ولایت ننگرهار در شرق این کشور را محکوم کردند.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد: دولت افغانستان صدها سرباز را به عنوان بخشی از تحقیقات درباره افزایش حملات سربازان افغانی علیه اعضای ناتو بازداشت کرد.

همچنین در رویدادی دیگر ایساف اعلام کرد نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت برقراری امنیت 5 منطقه در ولایت بغلان در 160 کیلومتری شمال شهر کابل را به نیروهای افغانی واگذار کردند.