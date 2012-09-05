اولین شهربازی سرپوشیده اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شهربازی که ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استان افتتاح شد، در زمینی به مساحت هزار و 200 مترمربع سالن بازی و 10 هزار متر مربع محوطه به عنوان مدرن ترین شهربازی منطقه محسوب می شود.

در مراسم افتتاح این مجموعه فرماندار اردبیل طی سخنانی با تاکید بر ضرورت توسعه مراکز خدماتی بویژه رفاهی و تفریحی در اردیبل یادآور شد: امروز گسترش مراکز تفریحی به عنوان بخشی از نیازهای جامعه مورد توجه شهرهای پیشرفته در کشور و دنیا قرار دارد.

یوسف اکبری تصریح کرد: اماکن تفریحی و سرگرمی به عنوان یکی از ضرورتهای یک زندگی سالم و باکیفیت در شهرها و کلانشهرها همواره از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه همگام با افزایش جمعیت و بزرگ‌تر شدن شهرها باید امکانات رفاهی، سرگرمی و تفریحی نیز در شکلها و قالبهای مختلف همچون شهر یا شهرکهای بازی ایجاد شود، متذکر شد: زیرساختهای لازم تفریحی و سیاحتی برای شهروندان بویژه کودکان باید در اردبیل مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به طولانی بودن فصل سرد اردبیل عنوان کرد: با توجه به این مهم ایجاد مراکز و شهربازیهای سرپوشیده از مهمترین نیازهای شهری مرکز استان بوده و در این راستا باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به راه اندازی این مجموعه به صورت تعاونی از حمایت دولت از این واحدها خبر داد.

حسین منوری با اشاره به اشتغالزایی بیش از 35 نفر در فاز اول این مجموعه ادامه داد: این مهم نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی در جامعه می تواند روند اشتغالزایی را تسریع تسریع و توسعه اقتصادی را برای منطقه در پی داشته باشد.

وی افتتاح این مجموعه شهربازی سرپوشیده اردبیل را همزمان با هفته تعاون به عنوان یکی از مهمترین طرحهای بهره برداری شده بخش تعاون عنوان کرد و افزود: این پروژه با 15 میلیارد ریال اجرا شده که از این مبلغ دو میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

منوری یادآور شد: با توجه به اهمیت تعاونیها در گسترش فعالیتهای مشارکتی و تاثیر مثبت آن در ایجاد زمینه های شغلی توسعه فعالیت تعاونیها از جمله اهداف و سیاستهای دولت دهم است.

در پایان این مراسم شهربازی "شهر خورشید" در مجموعه گردشگری شورابیل اردبیل با برخورداری از 40 دستگاه بازی مدرن و پیشرفته و در مقاطع کودکان دو سال تا بزرگسالان ار جمله قطار زولند، لذت ماهیگیری، رمبو، متور هارلی و... افتتاح و به بهره برداری رسید.

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عکس: وحید مقدم





