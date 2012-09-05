آمادگی مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای جذب دانشجوی دکترا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز چهارشنبه با حضور مرتضی براری رئیس موسسه و محمد حسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست برگزار شد که در این نشست جایگاه پژوهش در حوزه پست ، نیازمندیهای پژوهشی شرکت پست و فعالیتهای جاری و برنامه های آتی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه پست تشریح شد.

در این نشست مشترک پروژه های پیشنهادی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت، توسعه سرویس و توسعه فناوری در حوزه پست در نشست مشترک شرکت پست و این موسسه معرفی شدند.

با توجه به تغییرات پیش رو در شرکت پست و تفکیک فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در این حوزه، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد است به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسائل مربوط به این دوران گذر را حل کند.

براین اساس و با توجه به نیازهای مطرح شده و محورهای مورد درخواست از طرف شرکت پست، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات 36 پروژه را با زمانبندی مشخص برای برنامه 5 ساله توسعه تعریف کرد که در این نشست این پروژه ها معرفی و بررسی شد.

پروژه ها و فعالیتهای پژوهشی پست در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات حول محورهای " جایگاه بخش پست در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه، بسته اجرایی عملیاتی فعالیتهای دولتی شرکت پست، تبیین سهم شرکت پست در بازار فعالیتهای مجاز پستی، سرمایه گذاری انجام شده دولتی در بخش پست و برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش پست برای انجام وظایف محوله، روشهای تامین منابع سرمایه گذاری برای توسعه بخش پست و نقش شرکت پست در تجارت الکترونیکی" است.