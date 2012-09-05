تقویم مناسبت های استانی در آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی عصر چهارشنبه در نخستین کمیته کارشناسی شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان افزود: این تقویم در حوزه شهادت ، دفاع مقدس و با هماهنگی همه دستگاهها و نهادهای استانی تدوین می شود.

وی با بیان اینکه نگرش کاربردی به ارزش ها و آموزه های دفاع مقدس در راستای شناسایی و تطابق سازی آنها ضروری است اظهارداشت: دفاع مقدس و خون پاک شهیدان صفحات زرین عشق، حماسه، ایثار، بصیرت، عزت، شرف و استقلال را برای میهن اسلامی بیمه کرده است.

حجت الاسلام کریمی گفت: در هشت سال دفاع مقدس همه جوانان و اقشار مختلف جامعه به دفاع از نظام جمهوری اسلامی که ارمغان خون هزاران شهید این مرز و بوم است، برخاستند که جنس آن توام با بصیرت و معرفت و اعتقاد بود و این مهم جای تبیین در برنامه های فرهنگی را دارد.

وی با بیان اینکه موضوع دفاع مقدس در ابعاد مختلف دارای ارزش های عمیق انسانی، ملی و الهی است، گفت: دفاع مقدس از جنگ های دیگر ملی و میهنی متفاوت است و شاخصه های مادی و نظامی در معادلات را بطور کامل برهم زده است.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به مفهوم جهاد و شهادت تاکید کرد: شهادت طلبی و رشادت رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس ادامه حرکت نهضت مقدس، خونین، اثرگذار و ماندگار عاشورا ست که باید زنده تر، پویاتر و بالنده تر برای ترویج آن به نسل جوان ارائه تلاش شود.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس مردم ایران نه تنها با مزدوران و حامیانش بلکه به تمامی جهانیان درسی دادند که به عنوان هویت متعالی ایرانیان در ذهن تاریخ حک شد و بار دیگر عاشورایی در این عصر برجهان ترسیم شد تا اثر گذاری و زنده بودن پیام ها و آموزه های قرآنی و دینی ما مسلمانان به دنیا صادر شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارزش های اولیه دوران دفاع مقدس سرشار از صحنه های رشادت های رزمندگان اسلام و ایستادگی آنها در برابر متجاوزان است اظهار داشت: صحنه های رزم و نبرد حق علیه باطل یک بعد از جنگ بود و تشعشع های اخلاقی انسانی مدیریتی و فرهنگی پنهان و آشکار این صحنه ها نماد فرهنگی بود که از شأنیت وسابقه ای متعالی برخوردار است.