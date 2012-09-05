رویکرد آمریکا فشار بر مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور و فرمانده قرارگاه دفاع سایبری در جلسه شورای پدافند غیر عامل که در محل استانداری استان مرکزی تشکیل شد با اشاره به اینکه این استان جزء استان های هسته ای کشور است، گفت:مسئولان استان باید در موضوع هسته ای کاملا توجیه باشند و طرح ها لازمه برای پیش بینی و مقابله با شرایط مختلف را ارائه نمایند و ضمن برگزاری مانور و تمرینات لازم ، برنامه های آموزش مناسب با این موضع در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تصریح کرد: کشور ما همواره مورد تهدید است، امروزه دشمنان ما یک رویکرد کاملا متفاوتی دارند و تهدیدات آنها در حال تغییر است در جنگ های جدید با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ، نقش مردم بسیار پررنگ شده است .با توجه به تاکید مقام معظم رهبری استقامت و پایداری در این تهدیدات ، خط مشی کلی نظام می باشد.

سردار جلالی با توجه به رویکرد جدید آمریکا در سال 2012 بیان کرد : در رویکرد جدید 4 ویژگی وجود دارد

یکی اینکه دیگر نیاز به ذرات خانه های هسته ای نیست و این ذرات خانه ها جمع آوری و کم می شوند.در دومین رویکرد کاربرد نظامی کم و تخصصی تر می شود،سومین رویکرد توسعه تسلیحات سایبری در فضای سایبر و توسعه جنگ سایبری است و ویژگی آخر مفهومی به نام عملیات غیر کلاسیک است یعنی آمریکا مثل جنگ های گذشته کلاسیک عمل نمی کند، فشار را برمردم وارد کرده و از مردم به حکومت انتقال می دهد که نام دیگر این عملیات ، عملیات مردم محور می باشد.

وی رویکرد اصلی آمریکا را فشار بر مردم دانسته و اظهار کرد: این فشار ها به صورت های نظامی، جنگ نرم و جنگ اقتصادی انجام می پذیرد.



رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه به تقسیم بندی حوزه پدافندغیرعامل دردستگاه های اجرایی و استان ها پرداخته و اظهار داشت : دستگاه ها شامل وزارتخانه هاست که در برگیرنده مراکز حساس، حیاتی و مهم کشور است و لذا متولی اداره،پیگیری،پشتیبانی و پدافند غیر عامل زیر ساخت های حیاتی و حساس کشور می باشد و در حوزه استان ها، ماموریت اصلی اداره امور مردم در بحران است و ماموریت ثانویه آن کاهش آسیب پذیری از زیر ساخت‌های مهم می باشد که جهت این مهم دستورالعمل جامعه ای از طرف پدافند غیر عامل تهیه شده است .



فرمانده قرارگاه دفاع سایبری با اشاه به تهدیداتی که در سند سیاست کلی نظام آمده بیان کرد: استاندار ها در هنگام بحران و تهدید، فرمانده قرارگاه های رافع، شفا و دفاع سایبری در استان های خود هستند که قرارگاه رافع برای مدیریت نشت هسته ای با سه منشاء صنعتی، طبیعی و تروریستی ، قرارگاه شفاء یا قرارگاه بیولوژیک در پنج حوزه غذا، آب، دام، انسان و محیط که احتمال تهدید دارد فعالیت می کند و قرارگاه دفاع سایبری که دفاع در حوزه سایبر در برابر تهدیدات سایبری کشور های خارجی می باشد و هر سه این قرارگاه ها باید در استان ها فعال شود.



سردار جلالی درخاتمه به مبحث 21 مقررات ملی ساختمان درپدافند غیرعامل اشاره و بیان کرد: این ملاحضات مربوط به حوزه پدافند غیر عامل در ساختمان ها اداری ، تجاری ، مسکونی و ... است مورد تصویب قرار گرفته است و چاپ و ابلاغ خواهد شد .