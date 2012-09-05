مجلس آماده تصویب طرح های حمایتی زلزله زدگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از طرح های عمرانی سلماس اقدامات بنیاد مسکن را در مناطق زلزله زده قابل قبول دانست و گفت: تا کنون آوار برداری 50 درصد واحد های تخریبی دراین مناطق به همت بنیاد مسکن پایان یافته است.

وی تاکید کرد: باید این کار با شتاب بیشتری انجام شود و مجلس نیز آماده تصویب طرح یا لایحه برای پشتیبانی مالی از دولت دراین زمینه است .

نماینده مردم سلماس و رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در آخرین جلسه با استاندار آذربایجان شرقی و رئیس بنیاد مسکن کشور مقرر شد روزانه چهار هزار و 500 متر مربع فضای آماده در اختیار ستاد بحران قرار گیرد تا برای نصب سوله و ساخت واحد های مسکونی اقدام شود .

وی اضافه کرد: بزودی 200 تا 400 دستگاه ماشین آلات سنگین جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی در مناطق زلزله زده مستقر می شود تا در 10 روز آینده عملیات آوار برداری به پایان برسد .

آقایی با بیان اینکه کمیسیون عمران از سوی مجلس برای نظارت کافی بر عملکرد دستگاه ها ی اجرایی در مناطق زلزله زده ماموریت دارد یاد آور شد: تا کنون در چند نوبت گزارش نظارتها به ریاست مجلس ارائه شده و آخرین گزارش بعد از تعطیلات مجلس روز یکشنبه 19 شهریور به لاریجانی ارائه می شود.