رسول خوروش که در حال حاضر در دوبی به سر می‌برد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سپاهان در اردوی دوبی اظهار داشت: تیم ما شرایط خوبی دارد و تلاش می‌کنیم که در این اردو، برای افزایش هماهنگی بازیکنان تیم فعالیت کنیم تا بازیکنان برای دیدار آسیایی سپاهان آماده شوند.

وی به دیدارهای تدارکاتی سپاهان در اردوی دوبی اشاره کرد و ادامه داد: قرار است تیم ما امشب با تیم الجهره کویت یک دیدار تدارکاتی در زمین الوصل برگزار کند و شنبه نیز با تیم العین امارات بازی کند.

سرپرست سپاهان در مورد بحث پخش دیدار تدارکاتی سپاهان مقابل العین امارات از شبکه دوبی اسپرت تصریح کرد: قرار بود که هماهنگی‌های لازم را برای پخش این دیدار انجام دهیم و در صورتی که مشکلی نباشد این بازی را پخش کنیم اما باشگاه العین با این مسئله مخالفت کرده است.

وی اضافه کرد: با این حال در روزهای آینده باز هم تلاشمان را می‌کنیم که زمینه پخش این بازی را فراهم کرده و نظر موافق باشگاه العین را جلب کنیم.

خوروش گفت: سپاهان بعد از دیدار روز شنبه خود با العین، روز یکشنبه به ایران باز می‌گردد.

