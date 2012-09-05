مقاومت اسلامی نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قبلان ظهر چهارشنبه در سومین اجلاس بین‌المللی مقاومت اسلامی در اصفهان با بیان اینکه کشورهای غربی و صهیونیست می‌خواهند خاورمیانه جدیدی در این منطقه ایجاد کنند، اظهار داشت: ‌با توجه به شرایط حساس کنونی، کشورهای اسلامی باید با وحدت رویه بین ملت‌های اسلامی این طرح کشورهای غربی را شکست داده و اجازه ندهند غربیان به هدف خود برسند.

وی با تاکید بر اینکه ‌گزینه مقاومت اسلامی در دنیای امروز نیاز به تقویت دارد، تصریح کرد: این مسئله به همکاری، هماهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر سیاسیون در کشورهای عربی مانند لبنان و فلسطین نیاز دارد.

فرستاده ویژه رئیس جنبش امل تاکید کرد: در حال حاضر اسلام به عنوان پرچمی برای در هم شکستن قوای تمام مخالفان به حساب می‌آید.

وی یادآور شد: مقاومت اسلامی وظیفه بسیار ارزشمندی بوده و در همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف امام موسی صدر در کمک به فلسطین ادامه یابد



قبلان با اشاره به اینکه ملت‌های اسلامی باید در کنار دولت سوریه بمانند، بر هدف امام موسی‌صدر در کمک به فلسطین تاکید کرد.

وی به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ایران اشاره کرد و گفت: برگزاری این اجلاس در کشور ایران ضربه محکمی به دشمنان وارد کرد چراکه با وجود تمام تحریم‌ها و تلاش‌های دشمنان ایران و شرایط نامناسبی که برای ایران فراهم کرده بودند، اجلاس سران در کشور ایران بدون هیچ نقصی برگزار شد.