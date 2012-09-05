تیم ریکرو مردان از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در چارچوب روز هفتم بازیهای پارالمپیک لندن امروز چهارشنبه در رقابتهای ریکرو تیمی مردان، تیم ایران در مصاف با کره جنوبی با نتیجه 201 بر 192 شکست خورد. این دیدار در مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد.
بدین ترتیب تیم ریکرو ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات تیروکمان بازماند. کره جنوبی، روسیه، بریتانیا و چین برگزارکننده دیدارهای مرحله نیمه نهایی هستند.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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