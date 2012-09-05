به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر چهارشنبه در جلسه سازمان همیاری شهرداری های مناطق پنجگانه کشور، با تاکید بر اینکه نگاه خوبی در استان نسبت به فعالیت های سازمان همیاری شهرداری ها وجود دارد افزود: استان زنجان نیز همچون بعضی استان های دیگر با وجود بدهکاری این سازمان با رقم میلیاردی در راستای حفظ آن گام برداشت و در حال حاضر شاهد موفقیت این سازمان است.
وی ادامه داد: با تلاشهای انجام شده درخصوص حفظ سازمان همیاری شهرداریها در استان نزدیک به هشت هزار پروژه در دست اقدام داریم و هیچ محدودیتی برای انتخاب پروژهها وجود ندارد.
رئوفی نژاد تاکید کرد: باید از ظرفیتهای موجود در استان و کشور به درستی استفاده کنیم تا از قبل آنها به موفقیتهای خوبی دست یابیم.
همچنین در این جلسه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان گفت: این سازمان برای ارائه خدمات مناسب نیاز به پشتیبانی قابل قبول از سوی مدیران ارشد و در رأس آنها استاندار دارد که تاکنون نیز کمکهای شایانی به این سازمان شده است.
محمدمهدی احمدیان افزود: این سازمان توانست با توجهات بسیار خوبی که از سوی استاندار و مدیران استان برای این ارگان انجام گرفت، پروژههای خوبی را در بخش عمرانی، بازرگانی و گردشگری پیگیری کند و به همین دلیل کارنامه نسبتاً خوبی را سال گذشته ارائه کرد.
وی با بیان اینکه این سازمان، کمک مفیدی برای شهرداری استان محسوب میشود ادامه داد: یکی از کمک های بسیار مهم این سازمان به شهرداریها وارد کردن ماشین آلاتی بود که در کشور تولید داخلی نداشت که به هر یک از شهرداریهای شهرستانها یک دستگاه داده شده است، ماشینهایی که بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه در برداشتهاند.
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