وزارت صنعت فورا اقدام به ذخیره سازی مرغ کند

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تولید مرغ در کشور اظهارداشت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، هم اکنون وضعیت تولید گوشت مرغ در کشور روند مطلوبی دارد.

وی درعین حال تصریح کرد: البته مسئولان ذیربط باید تمهیداتی را بیاندیشند تا تولید یک میلیون و 900 میلیون تن گوشت مرغ تا پایان سال 91 تحقق پیدا کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به وضعیت مناسب تولید گوشت مرغ در کشور مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر واردات مرغ را به کشور متوقف کرده و اقدام به خرید و ذخیره سازی مرغ مازاد بر مصرف داخلی کنند تا در زمان مناسب بتوانند به منظور تنظیم بازار آنرا به بازار عرضه نمایند.

وی همچنین درخصوص وضعیت قیمت گوشت مرغ عنوان کرد: آمار و اطلاعات موجود نشان دهنده نزولی شدن روند قیمت گوشت مرغ در بازار است به طوری که امروز قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری درحدود 3450 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار در حدود 5200 تومان است.

مقدم نیا در ادامه خواستار تعیین قیمت کف و سقف گوشت مرغ توسط کارگروهی که متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس است، شد.

وی همچنین خواستار تامین و ذخیره سازی نهاده های مورد نیاز برای تولیدکنندگان این حوزه شد تا اتفاقات اخیر دوباره تکرار نشود و به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم فشار وارد نشود.