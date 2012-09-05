70سارق طی 20روز در بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کاشانی اظهار داشت: در همین راستا 101 فقره انواع سرقت در این شهرستان کشف شد و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: شهروندان برای پیشگیری از سرقت محل زندگی خود باید از نگهداری وجوه نقد و اشیاء قیمتی در منزل خودداری و در حد امکان درهای ورودی و داخلی منازل خود را به سیستم هشدار دهنده مجهز کنند.

کاشانی همچنین از برخورد قانونی با موتورسواران و خودروهای متخلف خبرداد و افزود: در 72 ساعت گذشته 46 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را در این شهرستان توقیف و 160 دستگاه خودرو را نیز اعمال قانون کردند.

وی بیان داشت: 50 قبضه انواع سلاح سرد هم در این بازرسیها کشف و ضبط شد.