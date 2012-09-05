مبارزه با قاچاق کالا از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بشرویه گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور از جمله مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

غلامرضا پورسلطانی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بشرویه افزود: قاچاق کالا پدیده ای بسیار مخرب است که صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد جامعه وارد می کند.

وی اظهار داشت: ورود کالاهای قاچاق از مهمترین موانع بر سر راه برنامه توسعه اقتصادی است که علاوه بر آن منجر به بروز برخی معضلات اجتماعی می شود که افزایش بیکاری از مهمترین این پیامدهای منفی است.

پورسلطانی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری امسال به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و لزوم توجه ویژه به نیرو و سرمایه های مادی و انسانی داخلی در راستای خودکفایی و رونق اقتصادی، ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و برخورد شدید با قاچاقچیان باید بیش از گذشته و سرسختانه مد نظر قرار گیرد.

مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت بشرویه نیز در این نشست از اجرای مراحل مقدماتی طرح شبنم در این شهرستان خبر داد و گفت: اقلامی نظیر لوازم خانگی، ‌رایانه و ملحقات آن، تجهیزات پزشکی، لوازم ارایشی و بهداشتی، انواع اسباب بازی و انواع مکمل های دارویی و غذایی مشمول این طرح هستند.

علی حسن زاده افزود: 65 واحد صنفی مشمول این کالاها در بشرویه شناسایی شده و اطلاع رسانی اولیه جهت تکمیل فرمهای خوداظهاری، نحوه عملکرد طرح شبنم و صدور بارکدهایی که رهگیری مشخصات کالا را تسهیل می کند به این واحدها صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: تا کنون با تحویل فرمهای خوداظهاری از 17 واحد صنفی ، 845 قلم کالای مشمول طرح شبنم که نیاز به الصاق بارکدهای این طرح را دارند شناسایی شده اند.

12 طرح در کارگروه توسعه بخش کشاورزی بشرویه به تصویب رسید

در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه 12 طرح در زمینه های آب و خاک، دامی و منابع طبیعی به تصویب رسید.

رئیس جهاد کشاورزی بشرویه ارزش کل اعتبارات مصوب را دو میلیارد و 149 میلیون ریال اعلام کرد.

علی شفیعی در این نشست اظهار داشت: تا کنون 46 طرح کشاورزی به ارزش 42 میلیارد و 282 میلیون ریال در این کارگروه به تصویب رسیده است.

وی طرحهای معرفی شده به بانک را 26 طرح عنوان کرد و افزود: 20 طرح به ارزش سه میلیارد و 866 میلیون ریال نیز به مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات رسیده است.

شفیعی گفت: تا کنون 61 درصد پرونده های معرفی شده به بانک در بشرویه به مرحله پرداخت تسهیلات رسیده که در این زمینه بشرویه جایگاه نخست را در استان دارد.

بیانات رهبری در اجلاس عدم تعهد سند رسوایی آمریکا را رقم زد

امام جمعه بشرویه گفت: بیانات مقام معظم رهبری در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد، سند رسوایی آمریکا را رقم زد.

حجت ‌الاسلام شمس ‌الدین اظهار کرد: مهم ‌ترین مانور سیاسی ایران در سطح بین‌المللی با حضور بیش از 120 کشور عضو سازمان ملل در اجلاس عدم تعهد نمایان شد.

وی ادامه داد: با وجود بوق تبلیغاتی استکبار جهانی برای عدم برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران و تهدیدات علیه رئیس سازمان ملل این اجلاس در سطح کمی و کیفی بالا برگزار شد.

امام جمعه بشرویه با بیان اینکه برگزاری اجلاس عدم تعهد، ثمره 33 سال مقاومت، بصیرت و وحدت ملت ایران است، تصریح کرد: برگزاری اجلاس در کمال امنیت و ثبات سیاسی نشانه عظمت و اعتلای کشور ایران در جوامع بین‌المللی است که به رخ جهانیان کشیده می‌ شود.

شمس‌الدین افزود: بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله فلسطین و مبارزه با استکبار و صهیونیست، تحولات سوریه و انرژی هسته‌ ای ایران در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد، سند رسوایی آمریکا و صهیونیست را رقم زد و سبب ناامیدی و روسیاهی آنها شد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: معظم ‌له در سخنان خود عنوان کردند که اگر اتحاد کشورهای مستقل و اسلامی به صورت جدی وجود داشت شاهد مسائل سوریه و بحرین نبودیم.

امام جمعه بشرویه پیروزی دیپلماتیک ایران در برابر قدرت رسانه ‌ای و تبلیغاتی استکبار جهانی را ارزشمند دانست و اضافه کرد: مایه عزت و افتخار ایران است که بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل به احترام پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران قیام می‌ کنند و ما باید این عظمت را قدر بدانیم.