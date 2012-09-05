صادرات 30 میلیون دلاری بخش تعاون مازندران

به گزارش خبرنگارمهر، علی بابایی کارنامی بعد از ظهرچهار شنبه در برنامه اجرایی هفتمین جشنواره تعاونی برتر استان مازندران در دانشگاه علوم پزشکی پیامبر اعظم اظهار داشت: اقدامات مناسبی دولت در ایجاد تعاونی برای رفع مضل بیکاران و اشتغال جامعه در سراسر کشور انجام داده است.

وی با بیان اینکه بخش تعاون می توان چشمه جوشان اشتغال در استان باشد افزود: شرکت های تعاونی می تواند در ایجاد اشتغال و رقابت در عرصه اقتصادی کشور موثر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از بخش های مهم تعاونی تشکیل بانک توسعه تعاون بوده است که نقش اثرگذاری به تعاونی های نیازمند و حمایت مالی برای اجرای سهم بری 25 درصدی در بخش توسعه استان دارد.



بابایی کارنامی از حمایت های دولت به بخش تعاونی و اعمال نظارت بر این واحدها گفت: دولت در بخش تصدی گری در اقتصاد با واگذاری بخش های دولتی به خصوصی اقدامات خوبی انجام داده است.



وی با بیان اینکه 12 هزار تعاونی در استان فعالیت می کنند افزود: بالغ بر سه میلیون مازنی در تعاونی استان سهام دار هستند.

این مقام مسئول گفت: تعاون نقش بسیار اساسی و ریشه ای در چرخه صنعت و اقتصاد کشور دارد.