به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از لندن، جواد حردانی پس از کسب مدال برنز مسابقات بازی های پارالمپیک لندن گفت: عملکرد من امروز خیلی خوب بود حتی اگر دهم هم می شدم راضی بودم چون توانستم فراتر از انتظار ظاهر شوم.

وی افزود: سخت ترین رقیب این ماده پرتابگر چینی بود که فکر می کنم تا 30 سال دیگر هیچکس نتواند رکوردش را جابجا کند. به نظرم کمیته بین المللی المپیک باید ادغام کلاس ها را جبران کند تا ورزشکاران در کلاس خودشان شرکت کنند.

حردانی تصریح کرد: این منصفانه نیست که کلاس ها یکی باشد. این موضوع رقابت پرتابگران را سخت تر کرده است. امیدوارم مسئولان IOCوقتی جلسه می گذارند، نظر کشورهای مختلف را در این خصوص بخواهند.

پرتابگر ملی پوش ایران در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینکه ماده اصلی او پرتاب دیسک است، گفت: می‌خواهم روز جمعه رکورد پارالمپیک پکن را که 45 متر و 65 سانتی متر است ارتقاء بدهم. امیدوارم روز جمعه هوا مثل امروز آفتاب باشد تا بتوانم رکوردم را بشکنم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این هوا بهترین هوا برای پرتاب دیسک است. امیدوارم چنین شرایطی روز جمعه بار دیگر برقرار باشد.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.