قوانین مالیاتی نیازمند به روزرسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمن‌های اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قوانین باید به صورت صحیح پیاده و اجرا شوند افزود: قوانین مالیاتی به خصوص قوانین مالیات مستقیم باید به روز شوند.



وی به عملکرد خوب دولت نهم و دهم اشاره کرد و بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت است که دولت نهم و دهم در این زمینه موفق عمل کرده است اما هنوز مردم آگاهی کافی نسبت به آن ندارند و فرهنگ سازی مناسبی در خصوص آن صورت نگرفته است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اهمیت مالیات در سراسر دنیا را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: مالیات یکی از مسائلی است که در تمام نظام‌ های سیاسی دنیا برای آن اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل شده‌اند.



امیرآبادی بر آگاه سازی مردم در خصوص نحوه دریافت و مصرف مالیات تاکید کرد و عنوان داشت: بسیاری از مردم نمی‌دانند که درصدی از مالیاتی که پرداخت می‌کنند، در شهرداری ‌ها برای آبادی محل زندگی آنها صرف می‌شود و برای تامین رفاه خود آنها هزینه می شود.



وی اضافه کرد: اگر مردم بدانند پولی که پرداخت می‌کنند برای خودشان هزینه می‌شود، پرداخت مالیات را با انگیزه و رغبت بیشتری انجام می‌دهند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای تصور کردند که در حکومت اسلامی نیازی به دریافت مالیات نیست و پرداخت خمس و زکات برای اداره جامعه کافی است اما امام خمینی (ره) با دید وسیعی که داشتند، بر اهمیت مالیات و ضرورت وجود نظام مالیاتی تاکید کردند.



وی اذعان کرد: در واقع انقلاب اسلامی برای ایجاد عدالت در جامعه به وجود آمد و بر پرداخت مالیات به عنوان یکی از ابزارهای استقرار عدالت اجتماعی در آن تاکید شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلام تصریح کرد: قشر مرفه جامعه که توانسته‌اند از امکانات دولت برای پیشرفت اقتصادی خود استفاده کنند، باید مالیات بپردازند تا دولت بتواند برای دیگر اقشار نیز امکانات رفاهی را فراهم کند.