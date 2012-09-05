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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

امیرآبادی:

قوانین مالیاتی نیازمند به روزرسانی است

قوانین مالیاتی نیازمند به روزرسانی است

قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر به روز شدن قوانین مالیاتی به خصوص مالیات های مستقیم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمن‌های اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قوانین باید به صورت صحیح پیاده و اجرا شوند افزود: قوانین مالیاتی به خصوص قوانین مالیات مستقیم باید به روز شوند.
 
وی به عملکرد خوب دولت نهم و دهم اشاره کرد و بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت است که دولت نهم و دهم در این زمینه موفق عمل کرده است اما هنوز مردم آگاهی کافی نسبت به آن ندارند و فرهنگ سازی مناسبی در خصوص آن صورت نگرفته است.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اهمیت مالیات در سراسر دنیا را مورد توجه قرار داد و  ابراز داشت: مالیات یکی از مسائلی است که در تمام نظام‌ های سیاسی دنیا برای آن اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل شده‌اند.
 
امیرآبادی بر آگاه سازی مردم در خصوص نحوه دریافت و مصرف مالیات تاکید کرد و عنوان داشت: بسیاری از مردم نمی‌دانند که درصدی از مالیاتی که پرداخت می‌کنند، در شهرداری ‌ها برای آبادی محل زندگی آنها صرف می‌شود و برای تامین رفاه خود آنها هزینه می شود.
 
وی اضافه کرد: اگر مردم بدانند پولی که پرداخت می‌کنند برای خودشان هزینه می‌شود، پرداخت مالیات را با انگیزه و رغبت بیشتری انجام می‌دهند.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای تصور کردند که در  حکومت اسلامی نیازی به دریافت مالیات نیست و پرداخت خمس و زکات برای اداره جامعه کافی است اما امام خمینی (ره) با دید وسیعی که داشتند، بر اهمیت مالیات و ضرورت وجود نظام مالیاتی تاکید کردند.
 
وی اذعان کرد: در واقع انقلاب اسلامی برای ایجاد عدالت در جامعه به وجود آمد و بر پرداخت مالیات به عنوان یکی از ابزارهای استقرار عدالت اجتماعی در آن تاکید شد.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلام تصریح کرد: قشر مرفه جامعه که توانسته‌اند از امکانات دولت برای پیشرفت اقتصادی خود استفاده کنند، باید مالیات بپردازند تا دولت بتواند برای دیگر اقشار نیز امکانات رفاهی را فراهم کند.

کد مطلب 1689980

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