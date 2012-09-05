قوانین مالیاتی نیازمند به روزرسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمنهای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قوانین باید به صورت صحیح پیاده و اجرا شوند افزود: قوانین مالیاتی به خصوص قوانین مالیات مستقیم باید به روز شوند.
وی به عملکرد خوب دولت نهم و دهم اشاره کرد و بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت است که دولت نهم و دهم در این زمینه موفق عمل کرده است اما هنوز مردم آگاهی کافی نسبت به آن ندارند و فرهنگ سازی مناسبی در خصوص آن صورت نگرفته است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اهمیت مالیات در سراسر دنیا را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: مالیات یکی از مسائلی است که در تمام نظام های سیاسی دنیا برای آن اهمیت فوقالعادهای قائل شدهاند.
امیرآبادی بر آگاه سازی مردم در خصوص نحوه دریافت و مصرف مالیات تاکید کرد و عنوان داشت: بسیاری از مردم نمیدانند که درصدی از مالیاتی که پرداخت میکنند، در شهرداری ها برای آبادی محل زندگی آنها صرف میشود و برای تامین رفاه خود آنها هزینه می شود.
وی اضافه کرد: اگر مردم بدانند پولی که پرداخت میکنند برای خودشان هزینه میشود، پرداخت مالیات را با انگیزه و رغبت بیشتری انجام میدهند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی عدهای تصور کردند که در حکومت اسلامی نیازی به دریافت مالیات نیست و پرداخت خمس و زکات برای اداره جامعه کافی است اما امام خمینی (ره) با دید وسیعی که داشتند، بر اهمیت مالیات و ضرورت وجود نظام مالیاتی تاکید کردند.
وی اذعان کرد: در واقع انقلاب اسلامی برای ایجاد عدالت در جامعه به وجود آمد و بر پرداخت مالیات به عنوان یکی از ابزارهای استقرار عدالت اجتماعی در آن تاکید شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلام تصریح کرد: قشر مرفه جامعه که توانستهاند از امکانات دولت برای پیشرفت اقتصادی خود استفاده کنند، باید مالیات بپردازند تا دولت بتواند برای دیگر اقشار نیز امکانات رفاهی را فراهم کند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر به روز شدن قوانین مالیاتی به خصوص مالیات های مستقیم تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمنهای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قوانین باید به صورت صحیح پیاده و اجرا شوند افزود: قوانین مالیاتی به خصوص قوانین مالیات مستقیم باید به روز شوند.
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