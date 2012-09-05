بیمه شهرها و روستاهای در معرض خطر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه با مدیریان بیمه ای استان افزود: استقبال خوبی ازسوی شرکت های بیمه و واحدهای مسکونی انجام شد و بیمه مرکزی نیز در این زمینه قول های مساعد را داده است.

معاون عمرانی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: در تحلیل اتفاقاتی که رخ داده است نمی توان گفت حضور حضور بیمه ها کامل بود بلکه نقص های نیز وجود داشته است.

دادبود با بیان اینکه در سیل استان گلستان اتفاقاتی که رخ داده است و بخشی از مناطق استان تخریب شد گفت: صنعت بیمه توانست مشکل ها را کاهش دهد و بخشی که مربوط به مردم است باید بیمه پاسخ دهد.

معاون عمرانی استانداری گلستان با بیان اینکه بیمه کردن تمام شهرهای استان از دستوارت وتاکیدات استاندار گلستان است گفت : به تمام شهرداری های استان ابلاغ شد تا باکمک فرمانداران روستاها و شهر را شناسایی و بیمه کنند.

وی یاد آورشد : در چارچوبی که وجود دارد باید شرکت های بیمه ای به ما مراجع کنند و می توانند خدمات بیمه ای را به مردم ارائه دهند.

دادبود گفت: شهرداری های استان موظفند همه ساختمان های مسکونی را بر اساس چارجوب های که ما تعین کردیم بیمه کنند و شرایط برای انجام خدمات فراهم است.

وی اظهار امیدواری کرد : امیدواریم کاری که ما انجام خواهیم داد اقدامی برای کمک کردن به مشکلات مردم باشد.

دادبود خاطر نشان کرد : شرکت های بیمه استان ظرف 10روز آینده فرصت دارند تا اعلام آمادگی کنند.