  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

دادبود تاکید کرد:

بیمه شهرها و روستاهای در معرض خطر گلستان

بیمه شهرها و روستاهای در معرض خطر گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بحران کشور، تمام شهرداری ها باید شهرها و آن بخش از روستاهای در معرض خطر تحت پوشش را بیمه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه با مدیریان بیمه ای استان افزود: استقبال خوبی ازسوی  شرکت های بیمه و واحدهای مسکونی انجام شد و بیمه مرکزی نیز در این زمینه قول های مساعد را داده است.

معاون عمرانی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: در تحلیل اتفاقاتی که رخ داده است نمی توان گفت حضور حضور بیمه ها کامل بود بلکه نقص های نیز وجود داشته است. 

دادبود با بیان اینکه در سیل استان گلستان اتفاقاتی که رخ داده است و بخشی از مناطق استان تخریب شد گفت: صنعت بیمه توانست مشکل ها را کاهش دهد و بخشی که مربوط به مردم است باید بیمه پاسخ دهد.

معاون عمرانی استانداری گلستان با بیان اینکه بیمه کردن تمام شهرهای استان از دستوارت وتاکیدات استاندار گلستان است گفت : به تمام شهرداری های استان ابلاغ شد تا باکمک فرمانداران روستاها و شهر را شناسایی و بیمه کنند.

وی یاد آورشد : در چارچوبی که وجود دارد باید شرکت های بیمه ای به ما مراجع کنند و می توانند خدمات بیمه ای را به مردم ارائه دهند.

دادبود گفت: شهرداری های استان موظفند همه ساختمان های مسکونی را بر اساس چارجوب های که ما تعین کردیم بیمه کنند و شرایط برای انجام خدمات فراهم است.
 
وی اظهار امیدواری کرد : امیدواریم کاری که ما انجام خواهیم داد اقدامی برای کمک کردن به مشکلات مردم باشد.
 
دادبود خاطر نشان کرد : شرکت های بیمه استان ظرف 10روز آینده فرصت دارند تا اعلام آمادگی کنند.
کد مطلب 1689981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها