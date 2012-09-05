1.6 میلیارد دلار کالا از یزد به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر چاوشی زاده با تشریح مهمترین اقدامات و فعالیت های این اداره کل در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: این رقم نسبت به ابتدای دولت نهم از نظر ارزش 428 درصد و از نظر وزن 569 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در این بخش از بدو تاسیس گمرک استان تا ابتدای دولت نهم 374 هزار تن کالا به ارزش 320 میلیون و 467 هزار دلار کالا صادر شده است.
وی گفت: در بخش واردات نیز از بدو تاسیس گمرک استان تا ابتدای دولت نهم 161 هزار تن کالا به ارزش سه هزار و 107 میلیارد ریال وارد شده که این رقم از ابتدای دولت نهم تا پایان سال گذشته، 239 هزارتن به ارزش شش هزار و 705 میلیاردریال است که از نظر ارزش با 116 درصد و از نظر وزن با 48 درصد افزایش همراه است.
وی ارتقای سطح اداری گمرک استان به اداره کل، آغاز عملیات احداث ساختمان اداری گمرک از محل اعتبارات ملی و استانی و راه اندازی گمرک بافق طبق مصوبات دور سفر اول و دوم هیئت دولت به استان را از مهمترین اقدامات انجام شده دولت نهم و دهم برشمرد.
چاوشی زاده بیان داشت: پیاده سازی سیستم نظام آراستگی محیط (5s) و دریافت گواهینامه سیستم مذکور از شرکت CCPL، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، راه اندازی سامانه پیام کوتاه گمرک استان، پیاده سازی سامانه خدمات گمرکی وب بیس همگام با سایر گمرکات کشور، تهیه زیرساخت های سخت افزاری برای راه اندازی سیستم آسیکودا در گمرک منطقه ویژه اقتصادی گمرک استان، پیاده سازی سامانه امنیت شبکه در گمرک استان و راه اندازی سامانه قضایی وب بیس برای برقرای ارتباط با گمرکات کشور، از دیگر اقدامات گمرک استان یزد در دولت نهم و دهم بوده است.
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