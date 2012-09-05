1.6 میلیارد دلار کالا از یزد به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر چاوشی زاده با تشریح مهمترین اقدامات و فعالیت های این اداره کل در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: این رقم نسبت به ابتدای دولت نهم از نظر ارزش 428 درصد و از نظر وزن 569 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این بخش از بدو تاسیس گمرک استان تا ابتدای دولت نهم 374 هزار تن کالا به ارزش 320 میلیون و 467 هزار دلار کالا صادر شده است.

وی گفت: در بخش واردات نیز از بدو تاسیس گمرک استان تا ابتدای دولت نهم 161 هزار تن کالا به ارزش سه هزار و 107 میلیارد ریال وارد شده که این رقم از ابتدای دولت نهم تا پایان سال گذشته، 239 هزارتن به ارزش شش هزار و 705 میلیاردریال است که از نظر ارزش با 116 درصد و از نظر وزن با 48 درصد افزایش همراه است.

وی ارتقای سطح اداری گمرک استان به اداره کل، آغاز عملیات احداث ساختمان اداری گمرک از محل اعتبارات ملی و استانی و راه اندازی گمرک بافق طبق مصوبات دور سفر اول و دوم هیئت دولت به استان را از مهمترین اقدامات انجام شده دولت نهم و دهم برشمرد.