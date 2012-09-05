بازسازی بازار تاریخی اهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر زواری امروز چهارشنبه در جلسه ستاد بازسازی شهرستان اهر اعلام کرد بازار تاریخی و سرپوشیده اهر که بر اثر زلزله های اخیر برخی طاقهای آن آسیب دیده بود مرمت آن به همت سازمان میراث فرهنگی از دومین روز از وقوع زلزله آغاز شده است.

وی گفت: با بهره مندی از اساتید با تجربه در حوزه مرمت بناهای تاریخی و مرمت قسمتهای آسیب دیده شروع شده و تاکنون 80 درصد از مغازه موجود بازگشایی شده به فعالیت خود ادامه می دهند.

این مقام مسئول گفت: ادامه عملیات در انتهای راسته بازار به علت نفوذ رطوبت به پایه ها و طاقها در سالهای گذشته و کم توجهی های صورت گرفته توسط افراد که با تخریب دیوارهای حایل پشت طاقها و ساخت و سازهای غیر اصولی و مغایر بازارهای تاریخی باعث شکست و تضعیف طاق و گنبدهای بازار شده اند که نیاز به بازسازی اساسی دارد که اقدامات اولیه آن شروع شده است.

ناصر زواری گفت: با اتمام مطالعات و بررسی کمیته مدیریت بحران میراث فرهنگی و تهیه طرح های لازم جهت پیشگیری از خدمات بعدی استحکام بخشی پشت پایه های تخریب شده و سبک سازی پشت بام و یکسان سازی سقف مغازه های بازار و هدایت آبهای سطحی و پشت بام در اولویت کاری میراث فرهنگی قرار دارد.

رئیس میراث فرهنگی اهر اظهار داشت: از اولین ساعات بروز حادثه اکیپ های اعزامی میراث فرهنگی با حضور در محل بناهای تاریخی آسیب دیده در منطقه از نزدیک بازدید و گزارش کامل آثار آسیب دیده جهت پیگیری و تأمین اعتبارات لازم و آغاز مرمت و بازسازی به سازمان ارسال شده است.

