اقدام ضد سوری ماهواره نیل ست/ هلاکت دهها تروریست در محله شیخ سعید حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سویه گزارش داد یک واحد از نیروهای ارتش با همکاری مردم در محله الشیخ سعید، عملیات گسترده ای را علیه تروریستها انجام دادند که طی آن شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند.

قطع پخش برنامه های سه شبکه مهم سوری از نیل ست؛ خدمت جدید به محور ضد سوری

تلویزیون سوریه همچنین گزارش داد همزمان با نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره، پخش برنامه های شبکه های سوریه، الدنیا و الاخباریه از ماهواره نیل ست قطع شد.



وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این اقدام اعلام کرد در چارچوب حملات سازمان یافته علیه سوریه، شرکت نیل ست در اقدامی یکجانبه و بر خلاف قرارداد امضا شده با شرکت مذکور و نقض قوانین بین المللی، پخش برنامه های شبکه های الدنیا، الاخباریه و تلویزیون سوریه را متوقف کرده است.



وزارت اطلاع رسانی سوریه این اقدام شرکت نیل ست را دلیل دیگری بر قرار داشتن مسئولان این شرکت در کنار پروژه خصمانه علیه سوریه و در چارچوب خدمت به طرحهای صهیونیستی قلمداد کرد.

این وزارت از شرکت نیل ست خواست با بازنگری در این رفتار خود، اصول قانونی و متعارف را در پیش گیرد.

شبکه المیادین هم از ادامه درگیریها در حومه دمشق خبر داد؛ همچنین یک افسر ارتش سوریه، مناطقی را که تحت کنترل ارتش درآمده است به خبرنگار شبکه المیادین در حلب نشان داد.



از سوی دیگر شبکه العربیه مدعی شد بالگردهای ارتش سوریه،منطقه یلدا در حومه دمشق را گلوله باران می کنند.



العربیه مدعی شد جنگنده های نظام سوریه، یک ساختمان مسکونی در یکی از محله های حلب را هدف قرار دادند.



غیر ممکن بودن دخالت نظامی در سوریه

خبر دیگر اینکه محمد رضا شیبانی سفیر ایران در سوریه هم به المیادین گفت دخالت نظامی در سوریه تقریبا غیر ممکن است.