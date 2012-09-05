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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

یزدان پناه:

سازمان تامین اجتماعی در ایجاد امنیت روحی و روانی بیمه شدگان نقشی تاثیرگذار دارد

سازمان تامین اجتماعی در ایجاد امنیت روحی و روانی بیمه شدگان نقشی تاثیرگذار دارد

قزوین- خبرگزاری مهر: بازرس کل استان قزوین گفت: سازمان تامین اجتماعی در ایجاد امنیت روحی و روانی و جسمی بیمه شدگان که بخش قابل ملاحظه ای از جامعه را شامل می شود، نقشی تاثیرگذار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه در حاشیه مراسم استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تامین اجتماعی و در جمع مدیر، معاونین و کارشناسان با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی با موضوعات اجتماعی در کشور افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای خدمت رسان که با هدف پوشش بیمه ای ایجاد شده، نقش مهمی در جامعه بر عهده دارد و بایستی با افزایش کیفی و کمی خدمات، سطح رفاه فرد و خانواده را افزایش دهد.
 
وی، با اشاره به تنوع خدمات سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: خدمات قابل ملاحظه و گسترده ای از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی و کارافتادگی و ارائه خدمات درمانی، عائله مندی، ازدواج و فوت توسط تامین اجتماعی ارائه می شود، ولی ارتقاء سطح خدمات باید همیشه به عنوان یک اصل در اولویت و دستور کار باشد.
 
یزدان پناه، با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و مراجعان به دستگاههای اجرایی گفت: مردم همواره از ابتدای انقلاب و در صحنه های مختلف وظیفه خود را در ارتباط با حفظ انقلاب و اعتلای آن انجام داده اند و حال نوبت مسئولین و خدمتگذاران به ویژه در سازمان تامین اجتماعی است تا با ارائه خدمات ارزشمند و توجه به رضایتمندی افراد تحت پوشش، آنان را مورد تکریم قرار دهند.
 
وی بیان کرد: موقعیت های اداری و مسئولیت های اجتماعی به عنوان امانت و فرصتی ارزشمند نزد ما به ودیعه گذاشته شده، از اینرو باید تلاش کنیم تا با انجام درست وظایف محوله و جلب رضای الهی، هنگام واگذاری مسوولیت به دیگری هم از آرامش و اطمینان خاطر برخوردار باشیم.
 
یزدان پناه همچنین با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله نظام عنوان کرد: برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی از جمله مولفه هایی است که در سند چشم انداز 20 ساله نسبت به آن تاکید شده است.
 
وی در ادامه ضمن مطلوب ارزیابی کردن اقدامات و فعالیت های مجموعه اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین از تلاش ها و زحمات مدیریت و ابواب جمعی این دستگاه تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: ضرورت دارد تمامی دستگاه های مرتبط با اداره کل تامین اجتماعی استان با همسویی و همراهی بیشتر و کوتاه کردن فرآیند های اداری برای رفع دغدغه ها و مشکلات مردم تلاش کنند.
 
یزدان پناه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از جمله دستگاه های بهره مند از نیروهای کارآمد است اظهارداشت: اداره کل تامین اجتماعی استان از وجود مدیران و کارشناسانی بهره مند است که به تعبیری جزء کسانی هستند که در عرصه جهاد و شهادت امتحان خود را پس داده اند و انتظار هم همین است که تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایتمندی برای مردم در این دستگاه بیش از مراکز دیگر مشهود باشد.
 
وی با اشاره به جایگاه قانونی و ماموریت های دستگاه نظارتی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اجرایی را همواره با رویکرد نظارت اثربخشی و بهره گیری از روش های پیشگیرانه و اصلاح گرایانه در دستور کار دارد.
 
وی، در خصوص استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین افزود: بررسی نحوه وصول حق بیمه و شناسایی کارگاههای مشمول بازرسی، بررسی عملکرد امور مستمری ها شامل از کار افتادگی، بازماندگی و بازنشستگی و بررسی عملکرد کمیته ها و شوراهای مربوط به شغل های سخت و زیان آور از مهمترین محورهای مورد توجه کارشناسان و بازرسان اداره کل بازرسی در این ماموریت است.
 
مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین نیز در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در مجموعه مدیریتی خود، به عمر 60 ساله تامین اجتماعی در کشور اشاره و بیان کرد: از مجموع 18 نوع خدمتی که توسط تامین اجتماعی ارائه می شود، بازنشستگی مهمترین آن است که 80 درصد درآمدهای سازمان تنها در این بخش صرف می شود.
 
علیرضا محسنی اظهارداشت: عدم تناسب ورودی تامین اجتماعی با خروجی و پایین بودن میزان درآمد باعث افزایش هزینه ها شده و از طرفی پرداخت نکردن مطالبات 160 میلیارد تومانی از سوی کارفرمایان استان نیز بر مشکلات این مجموعه افزوده است.
 
وی، تصویب برخی از قوانین بدون توجه به دیدگاه و منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را از دیگر عواملی دانست که ارایه خدمات به بیمه شدگان و جامعه عظیم مستمری بگیران را با مشکل مواجه کرده است.
 
محسنی ضمن استقبال از حضور هیئت بازرسی یادآورشد: دستگاه نظارتی با رصد اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی، ارائه اظهار نظرهای دقیق و کارشناسانه برای رفع مشکلات و تعامل بسیار مناسب با مدیران به ویژه در چند سال اخیر زمینه همگانی شدن فرهنگ نظارت و کارآمدی دستگاهها را فراهم کرده است.
کد مطلب 1689987

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