سازمان تامین اجتماعی در ایجاد امنیت روحی و روانی بیمه شدگان نقشی تاثیرگذار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه در حاشیه مراسم استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تامین اجتماعی و در جمع مدیر، معاونین و کارشناسان با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی با موضوعات اجتماعی در کشور افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای خدمت رسان که با هدف پوشش بیمه ای ایجاد شده، نقش مهمی در جامعه بر عهده دارد و بایستی با افزایش کیفی و کمی خدمات، سطح رفاه فرد و خانواده را افزایش دهد.



وی، با اشاره به تنوع خدمات سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: خدمات قابل ملاحظه و گسترده ای از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی و کارافتادگی و ارائه خدمات درمانی، عائله مندی، ازدواج و فوت توسط تامین اجتماعی ارائه می شود، ولی ارتقاء سطح خدمات باید همیشه به عنوان یک اصل در اولویت و دستور کار باشد.



یزدان پناه، با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و مراجعان به دستگاههای اجرایی گفت: مردم همواره از ابتدای انقلاب و در صحنه های مختلف وظیفه خود را در ارتباط با حفظ انقلاب و اعتلای آن انجام داده اند و حال نوبت مسئولین و خدمتگذاران به ویژه در سازمان تامین اجتماعی است تا با ارائه خدمات ارزشمند و توجه به رضایتمندی افراد تحت پوشش، آنان را مورد تکریم قرار دهند.



وی بیان کرد: موقعیت های اداری و مسئولیت های اجتماعی به عنوان امانت و فرصتی ارزشمند نزد ما به ودیعه گذاشته شده، از اینرو باید تلاش کنیم تا با انجام درست وظایف محوله و جلب رضای الهی، هنگام واگذاری مسوولیت به دیگری هم از آرامش و اطمینان خاطر برخوردار باشیم.



یزدان پناه همچنین با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله نظام عنوان کرد: برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی از جمله مولفه هایی است که در سند چشم انداز 20 ساله نسبت به آن تاکید شده است.



وی در ادامه ضمن مطلوب ارزیابی کردن اقدامات و فعالیت های مجموعه اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین از تلاش ها و زحمات مدیریت و ابواب جمعی این دستگاه تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: ضرورت دارد تمامی دستگاه های مرتبط با اداره کل تامین اجتماعی استان با همسویی و همراهی بیشتر و کوتاه کردن فرآیند های اداری برای رفع دغدغه ها و مشکلات مردم تلاش کنند.



یزدان پناه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از جمله دستگاه های بهره مند از نیروهای کارآمد است اظهارداشت: اداره کل تامین اجتماعی استان از وجود مدیران و کارشناسانی بهره مند است که به تعبیری جزء کسانی هستند که در عرصه جهاد و شهادت امتحان خود را پس داده اند و انتظار هم همین است که تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایتمندی برای مردم در این دستگاه بیش از مراکز دیگر مشهود باشد.



وی با اشاره به جایگاه قانونی و ماموریت های دستگاه نظارتی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اجرایی را همواره با رویکرد نظارت اثربخشی و بهره گیری از روش های پیشگیرانه و اصلاح گرایانه در دستور کار دارد.



وی، در خصوص استقرار هیئت بازرسی در اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین افزود: بررسی نحوه وصول حق بیمه و شناسایی کارگاههای مشمول بازرسی، بررسی عملکرد امور مستمری ها شامل از کار افتادگی، بازماندگی و بازنشستگی و بررسی عملکرد کمیته ها و شوراهای مربوط به شغل های سخت و زیان آور از مهمترین محورهای مورد توجه کارشناسان و بازرسان اداره کل بازرسی در این ماموریت است.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین نیز در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در مجموعه مدیریتی خود، به عمر 60 ساله تامین اجتماعی در کشور اشاره و بیان کرد: از مجموع 18 نوع خدمتی که توسط تامین اجتماعی ارائه می شود، بازنشستگی مهمترین آن است که 80 درصد درآمدهای سازمان تنها در این بخش صرف می شود.



علیرضا محسنی اظهارداشت: عدم تناسب ورودی تامین اجتماعی با خروجی و پایین بودن میزان درآمد باعث افزایش هزینه ها شده و از طرفی پرداخت نکردن مطالبات 160 میلیارد تومانی از سوی کارفرمایان استان نیز بر مشکلات این مجموعه افزوده است.



وی، تصویب برخی از قوانین بدون توجه به دیدگاه و منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را از دیگر عواملی دانست که ارایه خدمات به بیمه شدگان و جامعه عظیم مستمری بگیران را با مشکل مواجه کرده است.



محسنی ضمن استقبال از حضور هیئت بازرسی یادآورشد: دستگاه نظارتی با رصد اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی، ارائه اظهار نظرهای دقیق و کارشناسانه برای رفع مشکلات و تعامل بسیار مناسب با مدیران به ویژه در چند سال اخیر زمینه همگانی شدن فرهنگ نظارت و کارآمدی دستگاهها را فراهم کرده است.