  1. جامعه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

سلامت بینایی سالمندان در کنگره اپتومتری بررسی می شود

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران از راه‌اندازی مقطع PHD برای رشته اپتومتری خبر داد و گفت: بررسی سلامت بینایی سالمندان، از جمله موضوعاتی است که در کنگره اپتومری بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقازاده امیری روز چهارشنبه در پانزدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران که در مرکز همایشهای حجاب برگزار شد، گفت: تبادل اطلاعات علمی و صنفی میان اپتومتریستها به منظور ارتقای سلامت بینایی جامعه از اهداف عمده این کنگره است.

وی افزود: از مجموع مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه کنگره، 67 مورد انتخاب شده‌ است که در خلال برگزاری این کنگره سه روزه، در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می‌شود.

آقازاده ادامه داد: همچنین سه کارگاه آموزشی با موضوعاتی نظیر آموزش و فیتینگ عینک طبی و عوارض عدسی‌های تماسی برای شرکت ‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران تصریح کرد: کم‌بینایی در مبتلایان به دیابت، آب سیاه، ماکولا و شب کوری، خدمات عدسی‌های تماسی و چگونگی استفاده از وسایل تصویربرداری، نظیر توپوگرافی، OTC و GDX و همچنین بررسی سلامت بینایی در سالمندان، آسیبهای چشمی ناشی از کار، تجویز عینک در پیر چشمی، بیماریهای ملتحمه چشم، سردردهای چشمی و خشکی چشم از جمله موضوعاتی هستند که در کنگره به آنها پرداخته خواهد شد.

آقازاده امیری ضمن تاکید بر فعال شدن تمامی انجمنهای علمی اپتومتری در استانها، گفت: هم‌اکنون استان خوزستان فعالترین انجمن علمی اپتومتری ایران است که نسبت به برگزاری سمینارهای آموزشی یک روزه اقدام می‌کند.

کد مطلب 1689988

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