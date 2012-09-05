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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۷

شاهدی خبر داد:

تامین برق سیستم حفاظت کاتدیک از طریق انرژی خورشیدی در شرکت گاز یزد

تامین برق سیستم حفاظت کاتدیک از طریق انرژی خورشیدی در شرکت گاز یزد

یزد - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته انرژی های نو شرکت گاز استان یزد از تأمین برق مورد نیاز سیستم حفاظت کاتدیک از طریق انرژی خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شاهدی اظهار داشت: در طراحی این پروژه ها از 24 عدد سولار پانل 85 وات، 24 عدد باطری 100 آمپر ساعت، یک عدد شارژ کنترلر 35 آمپر، یک عدد SMS RELAY و سیستم کنترل و تنظیم ولتاژ استفاده شده است.

وی در دسترس بودن این انرژی در استان یزد، عدم آلودگی محیط زیست، عدم نیاز به کابل کشی و صرف هزینه انشعاب برق همچنین فاصله ایستگاه حفاظت کاتدیک از شبکه برق را از مزیت های استفاده از انرژی خورشیدی در این پروژه برشمرد.

شاهدی با اشاره به صرفه جویی حاصله از استفاده از انرژی خورشیدی گفت: این پروژه ها با هزینه 192 میلیون ریال به اتمام رسیده و افزون بر 800 میلیون ریال صرفه جویی به دنبال داشته است.

کد مطلب 1689989

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