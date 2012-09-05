پذیرش 300 متقاضی مسکن مهر پرند در روز اول ثبت نام/مراجعه بیش از هزار متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد: ثبت نام مرحله جدید مسکن مهر پرند صبح امروز در حالی آغاز شد که بیش از یک هزار متقاضی برای ثبت نام به شرکت عمران شهر پرند مراجعه کردند.

با توجه به حجم زیاد متقاضیان، همکاران کارگزار این شرکت اقدام به نام نویسی افراد کرده و با زمانبدی صورت گرفته تاریخ مراجعه را به متقاضیان ارائه دادند و در روز نخست ثبت نام مرحله جدید 300 مراجعه کننده جهت تشکیل پرونده پذیرش شدند.

ثبت نام دوره جدید مسکن مهر در شهر پرند برای 10 هزار واحد مسکن مهر صورت می گیرد که پس از اتمام آن پرونده ثبت نام مسکن مهر این شهر بسته می شود.

گفتنی است متقاضیانی که برای ثبت نام مراجعه و نوبت ثبت نام دریافت نموده اند باید با تمامی مدارک لازم جهت ثبت نام (جهت اطلاع از مدارک لازم مراجعه به همین سایت) در تاریخ مورد نظر مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده دهند.

همچنین متقاضیان باید یکی از 7 مدارک لازم برای احراز شرایط سکونت استان تهران را زمان تشکیل پرونده به همراه خود داشته باشند(جهت اطلاع از مدارک لازم مراجعه به همین سایت) در غیر اینصورت ثبت نام از آنان صورت نمی پذیرد.

لازم به ذکر است پس از تشکیل پرونده مدارک برای صحت اطلاعات و استعلام به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال و پس از یک هفته از طریق پیامک به اطلاع متقاضی رسانده می شود که مرحله بعدی نیز افتتاح حساب و زمان انتخاب واحد متقاضی است.