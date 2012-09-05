نقش تعاون در رفع بیکاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی بسیار مهم است

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر تعاون به عنوان یک فرهنگ پیشرفته در کشور توصیف کرد و افزود: آموزش باید در اولویت کاری تعاونی ‌ها قرار گیرد چراکه با آموزش شاهد ارتقای روز افزون سطح کیفی تعاونی‌ ها خواهیم بود.

وی همچنین ماهیت کار تعاونی را ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و توزیع ثروت دانست و اظهارداشت: نقش تعاونی ‌ها در ایجاد اشتغال پایدار بی ‌بدیل و فراموش ناشدنی است.

رئیس سازمان تعاون روستایی گیلان گفت: با توجه به جهت ‌گیری سیاستهای کلی نظام مبنی بر کاهش تصدی ‌گری دولت و همچنین توسعه مشارکتهای مردمی، نقش تعاونی روز به روز پررنگ ‌تر می ‌شود.

وی ادامه داد: تعاونی ها به عنوان تشکلهای مردم نهاد بخشی از نظام اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که با پشتوانه تاریخی، اعتقادی و اجرایی در امور تولید، توزیع و مصرف فعالیت دارند که از زوایای مختلف قابل بررسی و تبیین هستند.

فیض پور همچنین به جایگاه و اهمیت تعاونی ها در جامعه اشاره کرد و گفت: اهمیت نوعدوستی و مساعدت در رفع مسائل جمعی در آموزه های دینی اسلام و فرهنگ ایرانی به طور مکرر یادآوری شده است.

وی افزود: زندگی جمعی مستلزم راهکارها و روشهای برای بهتر شدن و پیشرفت کردن است و حیات انسان و جامعه بشری نیز برای رفع مشکلات و گذر از چالشهای موجود، نیازمند شیوههایی از کارکردهای اجتماعی و اقتصادی است.

رئیس تعاون روستایی گیلان یادآورشد: به فرموده مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه پیشرفت و عدالت است و عدالت که خود محور و هدف اصلی نظام اسلامی است، ماهیت تعاون و تعاونی ها را تشکیل می دهد یعنی بعد اساسی تشکلهای مبتنی بر تعاون عدالت محور بودن آنهاست.