حفاظت کاتدی موثرترین روش برای جلوگیری از خوردگی لوله های گاز مدفون در زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد آهنگری روز چهارشنبه در نشست کمیته تخصصی تدوین دستور العمل استاندارد اندازه گیری پتانسیل خاموش لحظه ای حفاظت کاتدی در زنجان افزود: از این روش به طور گسترده در ایجاد حفاظت از خوردگی شبکه های توزیع و انشعابات فولادی مربوطه، خطوط تغذیه، خطوط انتقال و سایر تاسیسات فولادی گازرسانی مدفون، استفاده می شود.

وی یادآور شد: امروزه یکی از معضلات جدی که صنایع نفت و گاز و به ویژه مدیریت خطوط لوله حامل انرژی و به خصوص واحدهای حفاظت از زنگ و کنترل خوردگی با آن روبرو هستند، بروز خوردگی در لوله های با پوشش های جدا شده از سطح لوله است.

آهنگری بااشاره به اهمیت مدیریت خوردگی جهت جلوگیری از بروز خوردگی در زیر پوشش های سطوح لوله های خطوط لوله گاز مدفون، تحت سامانه حفاظت کاتدی گفت: تاکنون در زمینه بهره برداری از خطوط لوله گاز، عموماً پتانسیل زمان روشن، در مدیریت خوردگی اهمیت داشت.

وی افزود: این روش لازم است ولی کافی نبوده و طبق استانداردهای روزدنیا باید پتانسیل خاموش لحظه ای نیز در مدیریت خوردگی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این عضو کمیته تخصصی تدوین استاندارد، افزود: هرچند تاکنون برخی شرکت های گاز استانی اقدامات خوبی برای استفاده از پتانسیل خاموش لحظه ای در مدیریت خوردگی انجام داده اند ولی برای ایجاد وحدت رویه و عدم تکرار تجربیات مشابه در سطح شرکت های گاز کشور، تدوین یک روش جامع و استاندارد در دستور کار کمیته تخصصی تدوین استانداردهای حفاظت کاتدی تحت مدیریت گازرسانی ستاد قرار دارد.

دراین نشست، که باحضور کارشناسان امورمهندسی و فناوری ستاد تدوین استانداردها و مهندسان طراح برق و حفاظت کاتدیک از استان های تهران، مازندران، گلستان، یزد، اصفهان، همدان، سمنان و زنجان، برگزار شد، بندهای مختلفی از دستورالعمل روش اندازه گیری پتانسیل خاموش، پس از بررسی، مشورت و همفکری اعضای کمیته تدوین شد.