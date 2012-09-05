پنج میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق گنبدکاووس تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت مصرف برق افزود: این اعتبار از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به منطقه اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: با توجه به گرما و مصادف شدن با ماه رمضان در تابستان، خوشبختانه خاموشی و قطع برق نداشتیم .

وی عنوان کرد: ضعف ولتاژ برق در برخی در روستاها وجود دارد که سعی می شود رفع شود.

اکبری گفت: برخی کارهای اجرایی اعتبارات سنگینی می خواهد مانند نصب ترانس و افزایش سیستم که نیازمند اعتبارات است.

مدیر شرکت برق گنبدکاووس گفت: سعی کردیم با فرهنگ سازی میزان مصرف برق ادارات 10 درصد کاهش یابد و تبلیغات اتوبوسی نیز برای شهروندان انجام شد.

وی افزود: همچنین فرهنگ سازی از طریق صالحین بسیج برای بهینه سازی مصرف انرژی انجام می شود.

وی عنوان کرد: در روستاهای بخش مرکزی خوشبختانه هفت کیلووات کاهش مصرف برق را شاهد بودیم.