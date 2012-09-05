به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقش تلویزیون در موفقیت عروسکها، جای خالی دیگر عروسکها بر پرده سینما، بررسی تاریخچه پیدایش برخی عروسکهای تلویزیونی همچون تابه تا، خونه مادر بزرگه، چاق و لاغر و... از جمله موضوعات مطرح شده در برنامه امشب "پرانتز باز" خواهد بود و علاوه بر این از عروسکهایی چون شخصیتهای مدرسه موشها، تربچه، سنجد و... سخن به میان میآید.
همچنین در این قسمت از برنامه که با اجرای احسان رحیم زاده روی آنتن میرود، پرونده کاملی از عروسکها با بررسی موضوعاتی چون تکه کلام ها، عروسک گردانها، صداپیشهها و... ارائه شده و محبوبترین عروسک نیز توسط شنوندگان انتخاب خواهد شد.
مارال دوستی تهیهکننده و سردبیر "پرانتز باز" و فرشاد حسنی دستیار تهیه این برنامه است که شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19 تا 19:30 به صورت زنده روی آنتن شبکه رادیویی نمایش میرود.
نظر شما