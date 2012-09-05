به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت رضوی ششمین جشنواره بینالمللی دانشآموزی هشتمین خورشید ولایت در مشهد افتتاح میشود.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: این جشنواره دانشآموزی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و با موضوعات؛ زیارت، معرفت و امام رضا(ع) از سوی این بنیاد برگزار میشود.
علی مدنی با بیان اینکه این جشنواره در رشتههای سرود، نقاشی، دلنوشته، عکس، وبلاگنویسی، شعر، خط تحریر و قصهنویسی برگزار میشود، ابراز داشت: دانشآموزان مقطع ابتدایی میتوانند در رشتههای دلنوشته، نقاشی و خط تحریر شرکت کنند و دانشآموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه امکان شرکت در رشتههای مختلف را خواهند داشت.
طرح بیعت رضوان ویژه دانشآموزان مدارس امام رضا(ع) برگزار میشود
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: همزمان با دهه کرامت رضوی طرح بیعت رضوان ویژه دانشآموزان مدارس امام رضا(ع) برگزار میشود.
علی مدنی اظهارکرد: همزمان با دهه کرامت رضوی و بهار تربیت، تمامی دانشآموزان مدارس امام رضا(ع) در مقاطع مختلف تحصیلی در قالب طرح بیعت رضوان به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد انس و الفت بیشتر و تجدید بیعت با حضرت رضا(ع) عنوان کرد و اظهارداشت: به طور میانگین سه مرحله تشرف دستهجمعی برای دانشآموزان در هر سال تحصیلی پیشبینی شده است.
وی یادآور میشود: در سال تحصیلی جدید حریم علمی عالم آل محمد(ص) میزبان حدود 6 هزار دانشآموز در مقاطع مختلف از پیشدبستانی تا پیشدانشگاهی است.
حفظ حقوق و بهرهوری حداکثری از موقوفات حضرت رضا(ع)
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: حفظ حقوق و بهرهوری حداکثری از موقوفات حضرت رضا(ع) در سایه مدیریت موفق اسلامی از رسالتهای اصلی این معاونت است.
جواد محسنی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیریتهای معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی ضمن اشاره به مأموریتهای تعیین شده برای این معاونت اظهارداشت: اداره نقشه برداری، اداره واگذاری املاک و اراضی از ادارات زیرنظر مدیریت فنی و واگذاری است که ضمن مطالعه، بررسی و تدوین طرحها در راستای افزایش بهرهوری املاک و اراضی از فن آوریهای نوین و سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستم اطلاعات مکانی املاک و اراضی نیز استفاده میکنند.
انتشار مجموعه آموزشی مکالمه زبان انگلیسی در بنیاد فرهنگی رضوی
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت:کانون زبان امام رضا(ع) وابسته به بنیاد فرهنگی رضوی مجموعه کامل مکالمه زبان انگلیسی را برای برای سال تحصیلی جدید منتشر خواهد کرد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی با بیان این خبر اظهارداشت: این مجموعه شامل 11 جلد کتاب، 11 جلد کتاب کار، 11 جلد کتاب راهنمای معلم، 11 لوح فشرده و 11 فلش کارت و کتابهای آن در قطع رحلی تهیه خواهد شد.
علی مدنی با اشاره به اینکه این مجموعه کامل آموزشی مکالمه زبان انگلیسی برای مقطع سنی 6 تا 11 سال تهیه شده است و برای دانشآموزان مدارس امام رضا(ع) مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
ترجمه کتاب مهارتهای زندگی در سیره رضوی به 4 زبان زنده دنیا
کتاب مهارتهای زندگی در سیره رضوی و مجموعه 6 جلدی زندگی رضوی به چهار زبان انگلیسی، اردو، عربی، سرلیک(تاجیکی) ترجمه میشود.
جواد محمدزاده مقدم اظهارداشت: مجموعه سه جلدی مهارتهای زندگی در سیره رضوی با توجه به کاربردی بودن موضوعات برای مخاطبان و استفاده آنها، به چهار زبان زنده دنیا توسط موسسه خدمات مشاورهای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی ترجمه میشود.
وی همچنین بیان کرد: برای انتشار ترجمه مجموعه شش جلدی زندگی رضوی، در حال رایزنی با اداره امور زائران غیر ایرانی حرم مطهر هستیم که امید می رود پس از مکاتبات اداری و توافقات بین سازمانی، به زبانهای انگلیسی، عربی، اردو و ترکی ترجمه شود.
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