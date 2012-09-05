پیشنهاد 18 سند از سوی ایران به اتحادیه جهانی پست

به گزارش خبرنگار مهر، هیات نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به ریاست رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) حضور خواهند یافت؛ این اجلاس از سوم مهرماه سال جاری با حضور بیش از 192 کشور در شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد.

سخنرانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی کنگره و دفاع از 18 سند پیشنهادی ایران در زمینه‌های مرتبط با کار کمیته‌های اجلاس از جمله برنامه‌های هیات ایرانی در این اجلاس محسوب می‌شود.

همچنین ملاقات دو جانبه مسوولان وزارت ارتباطات و روسای هیات ایرانی با مقامات سایر اعضای شرکت کننده درباره موارد علاقه طرفین از دیگر برنامه‌های ایران در بیست و پنجمین اجلاس UPU است.



کنگره اتحادیه جهانی پست مهمترین رویداد بین‌المللی در حوزه پست است هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود به طوریکه کلیه تصمیم‌گیری‌های کلان درخصوص سیاستگزاری و تنظیم مقررات و تعیین خط مشی در حوزه پست در این اجلاس صورت می‌پذیرد.



اتحادیه جهانی پست (UPU) در سال 1874 میلادی تأسیس شد و مقر آن در شهر برن - سوئیس است که شامل چهار بخش شورای اداری، شورای بهره‌برداری پستی، دفتر امور بین‌الملل و کمیته مشورتی است.

شورای اداری اتحادیه مسائل مربوط به سیاستگذاری، قانونگذاری، حقوقی و اداری را مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین شورای بهره‌برداری پستی جوانب اجرایی، اقتصادی و تجاری سرویسهای پستی، اصلاح قوانین و آیین‌‌نامه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تحقیقات اداره پست را برعهده دارد.